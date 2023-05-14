Отруять "Новачком" або випаде з вікна: Пригожина можуть ліквідувати – Politico

Євген Пригожин після образливих висловлювань на адресу Володимира Путіна може бути знищений.

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Євген Пригожин жорстко критикує Володимира Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот Youtube

Кремль може ліквідувати ватажка бандформувань ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина після серії його критичних висловлювань на адресу міноборони РФ і російського керівництва.

"Дратувати або кидати виклик російському президенту Володимиру Путіну - небезпечна гра, яка часто закінчується гуркотом і стуком - або акуратним самогубством на дачі", - пише видання Politico.

При цьому нагадується, що після початку повномасштабної війни з Україною у РФ фіксували безліч загадкових смертей відомих олігархів і високопоставлених чиновників.

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Журналісти не виключають, що Пригожин після образливих висловлювань на адресу Путіна також може "незрозумілим чином" випасти з вікна або впасти замертво, випивши чашку ароматного чаю.

"Чи перейшов він нарешті межу своєю непристойною тирадою минулого тижня про "дідуся", в якому в Росії багато впізнали Путіна? Росіяни напевно випадали з вікон з набагато менших причин", – стверджують автори матеріалу.

Своєю чергою російські опозиційні журналісти Андрій Солдатов та Ірина Бороган не виключають, що Пригожин все ще користується підтримкою російської військової розвідки ГРУ, а можливо і особисто Путіна. Не виключено, що президент РФ спеціально дозволяє певні кроки Пригожину, щоб він продовжував бути противагою для вищого військового керівництва РФ.

Водночас автори статті не сумніваються, що рано чи пізно у кремлівського режиму знайдеться флакон "Новачка" для Пригожина, "коли прийде час".

Раніше ватажок бойовиків "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ нібито "тримають під контролем" водосховище, трасу Часів Яр – Бахмут і зайняли тактичні висоти. Якщо українські війська зайдуть у село Берхівка, розпочнеться оточення окупантів РФ у Бахмуті.

Політичний аналітик Олександр Кочетков висловив думку, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче вивести бойовиків своєї ПВК з Бахмута до початку українського контрнаступу. Публічно заявляючи про купу проблем окупантів на фронті він фактично готує грунт для відходу вагнерівців. Але при спробі Пригожина вивести вагнерівців з Бахмута може розгорітися збройна сутичка бойовиків його ПВК з Росгвардією.

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