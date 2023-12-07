"Це змусить нас відступити на десятки кілометрів": Берлінська – про нову загрозу з боку РФ

Окупанти роблять ставку на такі новації у своїх дронах, протидії проти яких ми зараз не маємо.

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Волонтерка Марія Берлінська розповіла про нову загрозу з боку РФ/ колаж: Главред, фото: Telegram, скрін

Російські окупанти роблять ставку на автоматичну оптичну навігацію своїх дронів. Така характеристика безпілотників передбачає, що вони фактично самостійно розпізнають ціль та ухвалюють рішення про її ураження.

Системної протидії цьому зараз немає. Про це розповіла ветеранка російсько-української війни, керівниця волонтерського проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas і директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська, повідомляє "Українська правда".

"Ми настільки бездарно втратили стільки часу, що зараз росіяни обігнали нас в рази. Чим більше вони будуть автоматизувати свої системи, рухатися в сторону "роїв дронів" і автоматичної оптичної навігації (коли дрон фактично сам розпізнає ціль та ухвалює рішення по враженню), коли таких дронів буде летіти тисячі, ми змушені будемо відступати на десятки кілометрів за лічені тижні", – попередила про загрозу Берлінська. відео дня

Вона закликала президента України Володимира Зеленського створити інженерну Ставку верховного головнокомандувача, до участі у якій залучити провідних українських виробників безпілотників. Волонтерка наголосила, що це має бути першим кроком до того, щоб добитися паритету на полі бою.

Удари ракетами і дронами по Україні

У ніч на 6 грудня на Хмельниччині лунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про проліт ударних безпілотників у бік Хмельницької області, зокрема міста Старокостянтинів.

Також у ніч на 7 грудня РФ атакувала Одеську область – є "приліт", загинула людина. Удар припав по одному з об'єктів припортової інфраструктури Подунав'я. Пошкоджено складські приміщення, елеватор та вантажівки.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що попереду найважча частина зими. Він звернув увагу, що країна-агресорка Росія зараз переважно завдає масових ударів по Україні дронами-камікадзе, проте після ще більшого похолодання може знову почати бити ракетами.

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