Прицілився і застрелив: сумський депутат убив чоловіка

Депутат Сумської облради застрелив із власної зброї 46-річного працівника лісництва.

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Сумський депутат застрелив чоловіка із власної зброї / Колаж: Главред, фото: Сумська обласна прокуратура

Депутат Сумської обласної ради застрелив людину. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Сталося це 21 червня увечері. Депутат перебував на території мисливського господарства "Північний ліс" у селі Заріччя Конотопського району. Він пристрілювався з власного карабіна.

46-річний працівник лісництва у цей момент потрапив у зону ведення вогню і депутат вистрілив у чоловіка, замість встановленої мішені.

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Працівник лісництва від отриманих травм помер на місці. Самого ж депутата затримали і відправили в ізолятор тимчасового тримання під вартою. Поки його ім'я не називаю. Водночас відомо, що йому вже повідомили про підозру за статтею "Умисне вбивство".

Нагадаємо, у квітні цього року п'яний голова РВА влетів у натовп у Броварах. Кількість алкоголю в крові голови Броварської РВА перевищувала норму в 11 з половиною разів. Тоді внаслідок аварії постраждали щонайменше 4 людини, декого діставали з-під коліс.

Також нещодавно повідомлялося про те, що у Дніпрі 20 червня між колишнім військовим та Тищенком відбулася словесна перепалка. Павлов був незадоволений тим, що невідомі люди без причини одягнули військову форму, балаклави та носили із собою зброю. Ексвійськовий прогулювався вулицею зі своєю новонародженою дитиною.

В ході перепалки його почали незаконно затримувати, намагатися "скрутити", не звертаючи увагу на те, що Павлов тримав дитячий візочок з дитиною. У якийсь момент він відпустив візочок і "охоронці Тищенка" повалили його на землю. На чоловіка надягнули кайданки та навіть били його.

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