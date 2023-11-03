Президент призначив нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

Володимир Зеленський звільнив генерал-майора Віктора Хоренка.

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Зеленський призначив нового командувача ССО / Колаж: Главред, фото: Facebook Володимир Зеленський, Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 3 листопада, призначив Сергія Лупанчука на посаду командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Указ про призначення опублікували на сайті Офісу Президента.

"Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі.

При цьому іншим указом Президент звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Хоренко очолював ССО ЗСУ з 25 липня 2022 року. Причини його звільнення не оприлюднювалися публічно. Своє перше інтерв'ю Хоренко надав лише кілька днів тому, а до того рідко виступав в медіапросторі.

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Щодо нового командувача Сергія Лупанчука, публічної інформації про нього також небагато. За указом Президента, відомо, що він є полковником.

Операції ССО ЗСУ

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Віктор Хоренко розкрив нові подробиці авіапрориву на територію "Азовсталі" в Маріуполі. Українські захисники використовували вертольоти для здійснення семи успішних вильотів, кожен із яких включав у себе різну кількість транспортних засобів та одночасно виконував декілька операцій.

Також на Донецькому напрямку Силам спеціальних операцій вдалось вразити радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1" противника. Оператори 3-го полку виявили та ідентифікували цей ворожий об'єкт та вдало скерували артилерійський вогонь на його місцезнаходження.

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