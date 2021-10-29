Прем'єр розповів, коли в Україні очікується вихід на плато захворюваності COVID-19

Зараз медична система працює на межі своїх можливостей / прес-служба Кабміну

Згідно з прогнозами, Україна найближчим часом має вийти на плато із захворюваності на коронавірус. Таку думку озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке триває в Одесі.

Цей тиждень – це піковий тиждень, коли ми, на жаль, досягли антирекордів у кількості захворілих та госпіталізованих. Водночас цей тиждень є також рекордним і за вакцинацією людей щодня – понад 292 тис. вакцинованих у день…...", – зазначив Шмигаль.

За його прогнозами, минулий, цей та наступний тижні - це пік захворюваності, після якого очікується вихід на плато. Водночас прем'єр наголосив, що вакцинація – це єдиний шлях, яким необхідно рухатися, щоб уникнути пандемії.

В ході цього ж засідання президент Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом "включити мозок" і вакцинуватися проти COVID-19. Глава держави наголосив, що це єдиний спосіб уникнути масових заражень.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Зазначимо, що в Україні знову зросла кількість нових випадків коронавірусу. За 28 жовтня діагноз COVID-19 поставили 26 870 людям, зафіксували 648 летальних випадків.

На тлі спалаху коронавірусу в країні не залишилося жодної "зеленої" області. Лише у 2 дотримуються "жовтих" карантинних обмежень – на Закарпатті та Кіровоградщині. У переліку "помаранчевих" – 15 регіонів, ще 8 – вже "червоні".