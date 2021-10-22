Коли Україна досягне піку захворюваності COVID-19: експерт назвав дату

Коли очікувати піку коронавірусу в Україні / Фото Reuters

Україні навряд чи вдасться уникнути локдауну, адже наразі захворюваність розвивається фактично за тим же сценарієм, що й минулого року, коли уряд теж обіцяв не вводити жорстких обмежень. Все більше регіонів потраплятимуть у "червону" зону, каже ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

За словами експерта, плато захворюваності COVID-19 настане в середині листопада. На його погляд, українцям слід було вакцинуватися від коронавірусу і високий рівень щеплених людей допоміг би зараз зупинити чергову хвилю ковіду.

"Проте й зараз вакцинуватися вкрай важливо, просто для того, щоб захистити себе в умовах пандемії, яка буяє навколо", – наголосив Ковтонюк в ефірі "Українського радіо".

Локдауна, найімовірніше, не уникнути

Без серйозних непопулярних заходів боротьба з поширенням вірусу буде неефективною, зазначив експерт і нагадав, що урядовці пообіцяли не вводити в Україні повного локдауну, як і під час попередньої хвилі COVID-19 навесні цього року, коли повного локдауну всіляко уникали, але де-факто він настав.

Тому Павло Ковтонюк вважає, що саме такий сценарій йде зараз: області одна за одною щотижня переходять в червону зону.

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"Я раджу представникам місцевої влади запроваджувати обмеження "червоної" зони раніше, вони мають таку владу. Адже краще не чекати, поки лікарня переповниться, а випередити події", – підсумував експерт.

Яка захворюваність на коронавірус наразі

За минулу добу, 20 жовтня, в Україні виявили 22 415 нових хворих на COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 546 українців. Водночас щеплення проти коронавірусу за вчора отримали 251 тисяча людей, що є досить високим показником.

Нагадаємо, що з 21 жовтня в Україні набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень у "жовтій" і "червоній" зонах. Відповідальність за порушення карантинних норм нестимуть перевізники.