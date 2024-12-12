Припинення вогню в Україні можливе у швидкій перспективі: в Польщі зробили заяву

Західні партнери готуються до відновлення України вже у другій половині наступного року.

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Швидке перемир'я між Україною та РФ можливе / Колаж: Главред, фото: facebook.com/pawelkowalpl/, 24 ОМБр імені короля Данила

Що сказав польський урядовець:

Війна в Україні закінчиться не швидко

Росія буде здатна на "розморожування" війни після припинення вогню

Міжнародна спільнота готується до відновлення України

Україна та країна-агресорка Росія швидко наближаються до перспективи припинення вогню попри надскладну ситуацію на фронті. Про це в інтерв'ю PAP заявив повноважний представник польського уряду щодо відновлення України Павел Коваль.

Він зауважив, що наразі мова не йде про швидке закінчення війни, можливі лише варіанти припинення вогню, або ж закінчення гарячої фази ведення бойових дій.

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Коваль попередив, що ключовими у цьому питання будуть умови, за яких відбудеться так зване "замороження" війни, адже відновлення бойових дій не буде проблемою для РФ.

При цьому польський урядовець переконаний, що припинення вогню на нинішній лінії фронту не означатиме втрату Україною територій, адже західні союзники орієнтовані на визнані міжнародним правом українські кордони, а не нинішній стан справ.

"Зараз видається, що всі готуються до відновлення наступного року, що воно скоро почнеться. За моїми оцінками, це почнеться в другій половині наступного року", - додав він.

Можливість припинення вогню в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що посол України в Туреччині Василь Боднар наголошував на тому, що припинення вогню без виведення військ країни-агресорки Росії з тимчасово окупованих територій України надасть РФ можливість для подальших атак.

Раніше також президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова домовлятися про припинення вогню і зупинку "гарячої" фази війни. Допомогти прийти до цього може НАТО. У запрошенні від Альянсу мають бути зафіксовані міжнародно визнані кордони України.

Пункти плану перемоги / Інфографіка: Главред

Напередодні у Польщі вже повідомляли, що найближчим часом можна очікувати важливі декларації щодо припинення вогню в Україні, кордону, на якому воно діятиме, та гарантій безпеки для країни.

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Хто такий Павел Коваль? Павел Коваль - польський політик, доктор гуманітарних наук гуманістичних, історик, публіцист, в 2005—2009 рр. депутат Сейму V i VI скликання, колишній заступник міністра закордонних справ, з 2009 р. депутат Європарламенту, з 2011 р. голова партії "Польща найважливіша", пише Вікіпедія.

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