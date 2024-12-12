Правоохоронцям можуть дозволити відкривати посилки українців: кого стосується

Законопроєкт спрямований на уточнення понять у законодавстві.

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Перевірка посилок українців / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Законопроєкт спрямований на тих, хто міг скоїти злочин

Масового розтину посилок та листів не передбачається

Суддя має дати дозвіл на відкриття посилки

Законопроєкт №12294, ухвалення якого дозволить правоохоронцям відкривати поштові відправлення українців, спрямований на уточнення понять у законодавстві – та не створює нових ризиків для добропорядних громадян. Про це розповів ексрадник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі Київ24.

За його словами, цей законопроєкт спрямований на тих, хто міг скоїти злочин, тож масового розтину посилок та листів не передбачається. Зокрема, йдеться про процедуру в рамках розслідування кримінальних проваджень.

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"Суддя має дати дозвіл, а для того, щоб він дав дозвіл, слідчий має обґрунтувати, для чого цю процедуру треба зробити. Тобто тут для добропорядних громадян абсолютно нічого не змінюється, і в законі лише змінюється порядок використання термінології", – стверджує Мартиненко.

Варто додати, що згідно з законопроєктом правоохоронці будуть мати можливість оглядати листи. А крім того:

поштові картки;

дрібні пакети;

мішки "М";

адресну поштову розсилку;

відправлення для сліпих;

посилки;

відправлення EMS та інші матеріальні носії передання інформації між особами.

При цьому, за документом, відправлення зможуть оглядатися без відома особи лише після накладення на них арешту на підставі ухвали слідчого судді.

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