Нові правила комендантської години: що тепер працюватиме цілодобово

Зазначається, що пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і ТРЦ.

Що працюватиме в комендантську годину

Регіони країни можуть запроваджувати гнучкі правила комендантської години

Найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві

Деяким бізнесам надається можливість працювати 24/7

Кабмін затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення, міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

Зокрема, він підкреслив, що найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві.

За його словами, на час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні.

Також дозволяється рух приватного транспорту, щоб їхати саме до пункту незламності. Водночас, громадський транспорт курсуватиме за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації.

Кулеба додав, що пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є автономномне живлення, опалення, стабільний зв’язок, подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.

Крім того, для бізнесу, який офіційно виконує функцію пункту незламності, надається можливість працювати 24/7.

"Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде", - підсумував віцепрем'єр з відновлення.

Запровадження надзвичайного стану

Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар говорив, що рішення президента про запровадження режиму надзвичайної ситуації – це компенсаторна реакція.

Він підкреслив, що на відновлення елементів критичної інфраструктури потрібні не години, дні чи тижні, а місяці або й більше.

Генерація електроенергії

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що в частині регіонів України можуть скасувати комендантську годину на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Пізніше Олексій Кулеба сказав, що режим комендантської години в Україні не скасовують і не переглядають. За його словами, у випадку довготривалих відключень тепла чи електроенергії держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень. Мова йде про можливі тимчасові та точкові винятки.

Депутатка Одеської міської ради Світлана Осауленко заявила, що в Одесі обговорюють можливість зміни часу початку комендантської години. У зв'язку з перебоями в роботі транспорту після пошкодження об'єктів критичної інфраструктури обмеження можуть починатися на годину пізніше — з 01:00.

Про персону: Олексій Кулеба Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

