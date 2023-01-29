"Зловимо ворога на помилках": є два сценарії подальших подій на фронті – експерт

Українські військові можуть випередити окупантів і першими піти у контрнаступ, каже Мусієнко.

Є два сценарії подальших подій на фронті, каже експерт Оленсандр Мусієнко/ 93 ОМБр Холодный Яр, УНІАН

Станом на зараз можливі два сценарії подальшого розвитку подій у війні Росії проти України. Якщо Росія рушить у новий масштабний наступ, вона може атакувати одразу з кількох напрямків.

Україні доведеться відбиватися від цих атак, проте потім вона може піймати ворога на помилках. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв’ю Главреду.

"Перший (сценарій – ред.) – Росія першою піде в наступ на півночі, північному сході та півдні (Харківщина, Луганщина та запорізький напрямок як пріоритетні). Ми відіб’ємо ці атаки, і за їхнім наслідком перейдемо до свого контрнаступу, тобто зловимо ворога на помилках, яких він припуститься", – зазначає Мусієнко.

Другий сценарій – якщо Україна розпочне контрнаступ раніше за російські війська і застосовуватиме на 100% танки й усе, що зараз має.

За обома сценаріями танки і бронетехніка загалом дуже потрібні Україні, тому що вони відіграватимуть важливу роль.

"Ми розраховуємо на те, що техніка, яка має надходити в Україну (бронетехніка, артилерія, ракети та боєприпаси), допомагатимуть нам під час відбиття російських атак. Причому цей рівень допомоги Україні має лише збільшуватися", – каже експерт.

Раніше Мусієнко зазначав, що у Росії почалася істерика після офіційного оголошення західними країнами про надання Україні важких танків. У росіян така реакція через кілька причин, одна з яких полягає у тому, що в них мало можливостей відбиватися від цих танків.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що Україна повинна постійно проводити наступальні дії на окремих ділянках, щоб ефективно оборонятися від російських загарбників. За його словами, сидячи в окопах не вийде здобути перемогу у війні.

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