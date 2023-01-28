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"Бісяться, бо немає Javelin": у росіян істерика через надання Україні танків – експерт

28 січня 2023, 13:09
Окупанти переважно били по танках артилерією, але зараз її можливості зменшуються, і відбиватися росіянам буде важче.
Танки Leopard 2, Александр Мусиенко
Росіяни істерять через танки для України, тому що в них мало можливостей відбиватися/ bundeswehr.de, Facebook Мусієнко

У Росії почалася істерика після офіційного оголошення західними країнами про надання Україні важких танків. У росіян така реакція через кілька причин, одна з яких полягає у тому, що в них мало можливостей відбиватися від цих танків.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що ці танки досить ефективні для застосування на полі бою. А у росіян немає потужних протитанкових ракетних комплексів, щоб з ними боротися.

"По-перше, росіяни бояться, бо отримання танків означає вихід допомоги зброєю Україні на черговий, новий етап. По-друге, ці танки доволі ефективні. По-третє, так склалося, що у Росії немає таких потужних протитанкових засобів як, наприклад, Javelin, які нам постачали США", – пояснює експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко – блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Під час ураження і знищення танків російські окупанти завжди орієнтувалися на свою артилерію. Проте зараз очевидно, що у них зменшилися можливості її застосовувати. Тому російські військові пускатимуть в хід артилерію не так інтенсивно, як, наприклад, робили це у квітні, травні або червні минулого року.

"Оскільки їхній ВПК не встигає виробляти артилерію у необхідній кількості і вони тримаються ще на тому, що є в них на складах. І саме тому росіяни нервують, бо такий сценарій викликає у них занепокоєння", – зазначає Мусієнко.

Україна отримає танки Leopard 2

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Польща готова відправити Україні 14 танків Leopard 2, а крім них ще 60 модернізованих танків, зокрема, РТ-91, заявив прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький.

Стало відомо, що західні країни загалом пообіцяли надати Києву 321 важкий танк. Саме на таку кількість одиниць уже були офіційні підтвердження від низки країн. Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко.

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