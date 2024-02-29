Наступ РФ на Київ: у КМВА прокоментували готовність міста "зустрічати" росіян

Наразі загроза для Києва "мінімізована", переконує Попко.

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Путін не відмовився від Києва / Колаж: Головред, фото: Командування ОС ЗСУ, Вікіпедія

Оборона північного напрямку Київщини постійно вдосконалюється, розповів у інтерв’ю для ТСН.ua начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У КМВА не сумніваються, що Путін не відмовився від намірів захопити українську столицю.

"Київ вже тривалий час не входить до зони бойових дій. Але ці роки війни навчили нас головного - ворог не відмовиться від своїх планів знищити Україну, а Київ є і буде пріоритетною ціллю №1 для противника. Досвід початку повномасштабного вторгнення довів, що небезпека може виникнути з будь-якого напряму. І, зокрема, з північного", - відповів він.

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Розвідка уважно стежить за силами і засобами противника. Попко зауважив, що у Білорусі систематично відбуваються перевірки бойової готовності їхніх збройних сил, різнопланові навчання тощо.

Наразі активність російських і білоруських війська, на думку начальника КМВА, покликана "завадити українській армії перекидати додаткові сили на фронт, на південь та схід".

Він наголосив, що навколо Києва створюються та вдосконалюються рубежі оборони. Крім того, війська побудували надійні системи вогневого ураження противника та інженерних загороджень всіх типів.

Битва за Київ 2022 Битва за Київ — одна з ключових битв у ході російського вторгнення в Україну 2022 року. Наступ російських сил на Київ відбувався з північно-західного напрямку, з боку Чорнобильської зони відчуження та Білорусі, бої з російськими ДРГ з початку вторгнення відбуваються переважно на обох берегах Дніпра. Станом на 1 квітня 2022 року бої велися лише за передмістя Києва. В самому Києві бої велися лише з диверсійно-розвідувальними угрупуваннями. Російським військам була завдана нищівна поразка і сили вторгнення були вимушені відступити. Від 1 квітня тривала зачистка населених пунктів від залишків російських угрупувань, пише Вікіпедія.

Також Попко переконує, що на Київщині достатньо організована протиповітряна та протитанкова оборона.

"Детальна інформація щодо організації рубежів оборони, розташування сил та засобів, як відбувається нарощування тощо – це закрита інформація. Її не повинен знати ворог. Тому більшу частину інформації щодо оборони Києва та Київщини з північного напрямку широкому загалу ми розкрити не можемо", - підкреслив він.

Ситуація на фронті 29 лютого

Інститут вивчення війни попереджає, що російські окупанти, імовірно, повертають собі стратегічну ініціативу.

Як пише Bloomberg, українські посадовці стурбовані тим, що просування російських військ може набрати значних обертів до літа, якщо Захід не зможе збільшити постачання боєприпасів. За оцінками української розвідки, Путін не відмовився від своєї початкової мети щодо захоплення великих міст, включно з Києвом та Одесою.

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