Втратив свідомість, реанімація не допомогла: у київському Артеку помер 12-річний хлопчик

Павло Теровець / Facebook І. Теровця

У Міжнародному дитячому центрі Артек, який знаходиться в Пущі-Водиці в Києві, помер 12-річний Павло Теровець з Кропивницького.

За словами начальника юридичного відділу центру Ігоря Блохіна, подія трапилася 12 вересня, передає Суспільне.

"Дитина знепритомніла, медичними працівниками проводилися реанімаційні дії, приїхала швидка допомога, о 13:20 констатували смерть", - розповів він.

Батько хлопчика ігор Теровець повідомив, що причина смерті поки не з'ясована, висновків медичної експертизи немає.

Як уточнює Оbozrevatel, вранці, близько 9:00, дитину оглянув лікар – хлопчик звернувся зі скаргою на нездужання – і медик залишив його в палаті.

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/ Facebook І. Теровця

"Близько 12:00 лікар зайшов провідати неповнолітнього і побачив, що той не дихає – незважаючи на зусилля і реанімаційні заходи, житель Кропивницького помер. Тіло відправлено на експертизу", – розповів наш співрозмовник.

У поліції Києва підтвердили інформацію про смерть дитини і повідомили, що її причини встановить судово-медична експертиза.

/ Facebook І. Теровця

Що відомо про сім'ю Павла Теровця

Батько дитини ігор Теровець виховував сина сам, пересувається людина в інвалідному візку.

Дитина відпочивала в таборі за путівкою для соціально незахищених сімей. 5 вересня батько поділився в мережі фото, яке підписав:"Паша в Артеку в Пущі-Водиці".

Додамо, що в Мережі є відео, де людина продає власноруч вирощені квіти біля одного з супермаркетів Кропивницького.

Сім'я отримувала 2500 гривень державної допомоги, як малозабезпечена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Вінницькій області померли дві сестри у віці 4 і 13 років. Ще одна дитина з сім'ї — 12-річний хлопчик-знаходиться в лікарні. Всі вони отруїлися.