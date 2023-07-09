"Посипиться, як шашечки доміно": фронт окупантів може впасти у 3 випадках

Російські загарбники можуть здійснити нові "жести доброї волі" або фронт посипиться сам, якщо на одній з ділянок станеться обвал.

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Фронт окупантів може впасти у трьох випадках, зазначає Золотарьов/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Главред

І українські військові, і російські окупанти зараз демонструють стійкість в обороні на фронті. Але фронт російських загарбників може посипатися у трьох випадках.

Зокрема, якщо на лінії оборони росіян десь станеться обвал, то далі все може посипатися. Про це розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов під час чату на Главреді.

"Якщо десь станеться обвал, то далі все може посипатися, як шашечки доміно. Наприклад, якщо вдасться прорубати три лінії оборони росіян в Запорізькій області, фронт цілком може посипатися точно так само, як це посипалося в Харківській області восени 2022 року", – зазначає Золотарьов.

Друга можлива причина, яка може підштовхнути до обвалу російського фронту – якщо виникне загроза оточення противника, як це було в районі Лиману. Тоді біля Лиману це змусило росіян зробити "жест доброї волі".

Третя можлива причина – якщо українські військові зможуть перерізати комунікації російським загарбникам.

"Точно так само змусило їх зробити "жест доброї волі" і перерізання комунікацій із плацдармом на правобережжі в районі Херсона, після чого будь-якій людині, яка хоч трохи обізнана у військовій справі, було зрозуміло, що надовго затриматися там не вдасться в силу того, що постачання через Каховку або Антонівським мостом, який перебував під контролем ЗСУ, видавалося проблематичним", – сказав політолог.

Проте Золотарьов звернув увагу, що і в Харківській області, і в районі Лиману, і в Херсонській області противник не був знищений.

"Він (противник – ред.) відступав, десь біг, але класичної операції з охопленням, оточенням і знищенням не було, точніше з останнім, зі знищенням, не виходило", – зазначив Золотарьов.

Дивіться відео чату на Главреді з Андрієм Золотарьовим:

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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