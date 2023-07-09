УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Посипиться, як шашечки доміно": фронт окупантів може впасти у 3 випадках

Альона Вороніна
9 липня 2023, 12:04 оновлено 9 липня, 12:04
107
Російські загарбники можуть здійснити нові "жести доброї волі" або фронт посипиться сам, якщо на одній з ділянок станеться обвал.
Украинские военные, Андрей Золотарев
Фронт окупантів може впасти у трьох випадках, зазначає Золотарьов/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Главред

І українські військові, і російські окупанти зараз демонструють стійкість в обороні на фронті. Але фронт російських загарбників може посипатися у трьох випадках.

Зокрема, якщо на лінії оборони росіян десь станеться обвал, то далі все може посипатися. Про це розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов під час чату на Главреді.

"Якщо десь станеться обвал, то далі все може посипатися, як шашечки доміно. Наприклад, якщо вдасться прорубати три лінії оборони росіян в Запорізькій області, фронт цілком може посипатися точно так само, як це посипалося в Харківській області восени 2022 року", – зазначає Золотарьов.

Друга можлива причина, яка може підштовхнути до обвалу російського фронту – якщо виникне загроза оточення противника, як це було в районі Лиману. Тоді біля Лиману це змусило росіян зробити "жест доброї волі".

Третя можлива причина – якщо українські військові зможуть перерізати комунікації російським загарбникам.

"Точно так само змусило їх зробити "жест доброї волі" і перерізання комунікацій із плацдармом на правобережжі в районі Херсона, після чого будь-якій людині, яка хоч трохи обізнана у військовій справі, було зрозуміло, що надовго затриматися там не вдасться в силу того, що постачання через Каховку або Антонівським мостом, який перебував під контролем ЗСУ, видавалося проблематичним", – сказав політолог.

Проте Золотарьов звернув увагу, що і в Харківській області, і в районі Лиману, і в Херсонській області противник не був знищений.

"Він (противник – ред.) відступав, десь біг, але класичної операції з охопленням, оточенням і знищенням не було, точніше з останнім, зі знищенням, не виходило", – зазначив Золотарьов.

Дивіться відео чату на Главреді з Андрієм Золотарьовим:

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, Резніков заінтригував анонсом нових "жестів доброї волі" РФ. Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що найближчим часом можуть відбутися нові "жести доброї волі" російських окупантів на півдні та сході України. Він наголосив, що російські загарбники уже добре навчилися тікати з поля бою, коли на них тиснуть Збройні сили України.

Бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив рішення про закупівлю додаткових боєприпасів для України. Зокрема, нашій державі передадуть боєприпаси для САУ Panzerhaubitze 2000, основного бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський повідомив, що українські воїни досягають успіху і продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку. Окупанти в Бахмуті опинилися в пастці.

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Андрій Золотарьов
Реклама

Головне за день

Президент Польщі Дуда таємно приїхав в Україну і опинився в несподіваному місці

Президент Польщі Дуда таємно приїхав в Україну і опинився в несподіваному місці

12:10 Україна
"Посипиться, як шашечки доміно": фронт окупантів може впасти у 3 випадках

"Посипиться, як шашечки доміно": фронт окупантів може впасти у 3 випадках

12:04 Україна
ЗСУ потужно пішли вперед: окупанти в Бахмуті опинилися в пастці - Сирський

ЗСУ потужно пішли вперед: окупанти в Бахмуті опинилися в пастці - Сирський

11:32 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:36

Польща таємно передала Україні близько десяти гелікоптерів - WSJ

12:16

Дорофєєва емоційно відреагувала на фото "з РАГСу" - винен Дантес

12:10

Президент Польщі Дуда таємно приїхав в Україну і опинився в несподіваному місціФото

12:04

"Посипиться, як шашечки доміно": фронт окупантів може впасти у 3 випадкахВідео

11:32

ЗСУ потужно пішли вперед: окупанти в Бахмуті опинилися в пастці - СирськийВідео

ФСБ восени може влаштувати переворот, кастинг наступника Путіна вже стартував – ЗолотарьовФСБ восени може влаштувати переворот, кастинг наступника Путіна вже стартував – Золотарьов
11:19

Перерахунок пенсій у липні 2023 року: хто може отримати до 1000 гривень

11:18

"Будуть палаючі міста": астролог попередила про лютий місяць для України - прогноз

11:03

Гороскоп на завтра 10 липня 2023: Овнам - довгоочікувана покупка, Терезам - гроші

10:48

"Ми такі одні у світі": Резніков назвав головний аргумент, чому Україна вступить до НАТО

Реклама
09:51

До Leopard 2, Panzerhaubitze і Puma: Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для України

09:49

"Нищити тільки окупантів": у ЗСУ розповіли, як будуть використані касетні боєприпаси

09:06

Що видадуть угорські комбінатори і Москва на саміті НАТОПогляд

08:51

Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії України: що про нього відомо

08:46

"Уже не друга армія світу": Резніков заінтригував анонсом нових "жестів доброї волі" РФ

08:11

"Бояться війни": Німеччина хоче заблокувати заявку України на членство в НАТО - ЗМІ

07:42

РФ за 500 днів війни не досягла в Україні жодної запланованої цілі – ISW

07:10

Загадка для найкмітливіших: потрібно знайти ключ на складному малюнку

06:58

Оборонне планування сьогодні: чому це дуже важливо і в чому складністьПогляд

06:40

Що означає загадкове слово "лимар": Авраменко дав несподіване поясненняВідео

05:12

Почнеться смуга невдач: чому не можна святкувати день народження заздалегідь

Реклама
04:00

Яке свято 9 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:15

Дивовижний тест на уважність: потрібно за 15 секунд знайти число 28

02:30

Захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі - радник мера

01:32

"Обійняти і плакати": посиніла Волочкова з відкритим ротом злякала людей

08 липня, субота
23:37

Повернення захисників Маріуполя: у Зеленського жорстко поставили РФ на місце

23:22

Режим Путіна впаде до кінця 2024-го, Пригожин підготував компромат - Цезар

22:20

"Скажемо своє слово в бою": захисники Маріуполя прибули в УкраїнуФотоВідео

21:58

Задоволена Камалія засвітилася в обіймах чоловіка в Лондоні

21:35

"Путін особисто займається моїм знищенням": Саакашвілі написав листа із в'язниці

21:19

"Буде ще один сюрприз": бійці Легіону Свободи анонсували новий рейд до РФ

20:40

Росії достатньо 2-3 поразки в Україні, процес розпаду очевидний - Подоляк

20:09

"Отримати" або "одержати": Авраменко нагадав українцям, як правильно

19:54

"Жест відчаю": Захарова в паніці влаштувала істерику через касетні боєприпаси

19:53

Ердоган "взув" Путіна: Кремль в істериці через повернення захисників Маріуполя

19:38

Рекордні золотовалютні резерви: чи є привід радіти?Погляд

19:27

Фінансовий гороскоп на тиждень з 10 по 16 липня: як приманити і не втратити гроші

19:13

Як швидко почистити часник: перевірений спосіб досвідчених кухарів

18:51

"Не можуть бути доставлені": 3 країни проти передачі касетних боєприпасів Україні

18:39

"Ядерний Армагеддон": Медведєв збеленівся через слова Байдена про Україну в НАТО

17:51

ЗСУ наступають біля Бахмута, сили РФ у критичному становищі - розвідка Британії

Реклама
17:38

"Київ під захистом": Резніков назвав 5 міст, де військові посилюють захист з неба

17:32

Сумісність 100%: три пари однакових знаків, які точно підходять один одному

17:01

Тіна Кароль показала фанатам рідкісне фото юного сина-красеня

16:57

Дорофєєву і Кацуріна спіймали в РАГСі

16:32

На туристів з РФ в Туреччині почали падати пляшки з балконів: у них істерика

16:32

Редис, Волина та інші герої оборони Азовсталі повернулись з Туреччини додомуФотоВідео

16:29

Як не дати волоссю жирніти за допомогою фена: порада з дуже старого журналу

16:08

Як варити молоду картоплю: найпростіший трюк, який зробить овоч чарівним

15:38

Гороскоп на тиждень з 10 по 16 липня: Близнюкам - переворот в любові, Ракам - поїздка

15:35

Україна не піде на заморозку, затяжної війни не буде - Подоляк

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти