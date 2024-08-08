Початку переговорів з РФ на другому Саміті миру не буде: Єрмак назвав іншу ціль

Ми хочемо, щоб навіть така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна-Росія, сказав Єрмак.

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Початку переговорів з РФ на другому Саміті миру не буде / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Другий Саміт миру не означатиме початок переговорів між Україною та Росією. Там країні-агресорові лише хочуть передати мирний план. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю "Європейській правді".

За його словами, на другий саміт може приїхати представник Росії. Йому Україна та інші учасники планують передати узгоджений план реалізації усіх пунктів формули миру.

"Але це не означає початку переговорів з Росією. Ні, не про це йдеться. Ми хочемо, щоб навіть така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна-Росія, а в присутності всіх країн, які підтримали наш план", - наголосив Єрмак. відео дня

Він також додав, що ще дуже рано говорити про можливу участь російського диктатора Володимира Путіна у Саміті миру.

Другий саміт миру - що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей. За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки. У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки. У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом. Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Другий Саміт миру - що відомо

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що Україна хоче провести другий саміт лідерів, який, як очікується, відбудеться цього року, щоб прокласти шлях до припинення бойових дій.

Представник ЄС Жозеп Боррель говорив, що цілком реально домогтися того, щоб другий саміт миру відбувся в присутності РФ, але не на умовах кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, Вашингтон підтримає рішення Києва про залучення країни-агресора РФ до проведення другого саміту миру, якщо участь представників Росії в майбутньому заході ініціює українська сторона.

Українська "Формула миру" / Інфографіка: Главред

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