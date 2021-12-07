Після розмови з Путіним Байден зателефонує Зеленському - Офіс президента

Зеленський проведе переговори з Байденом / Фото president.gov.ua

У вівторок, 7 грудня, президент США Джо Байден по відеозв'язку проведе переговори з російським колегою Володимиром Путіним. Очікується, що американський лідер висловить стурбованість через військову діяльність Кремля поблизу кордонів з Україною.

Після бесіди з Путіним американський лідер здзвониться з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Також в ОП зазначили, що напередодні запланованих переговорів Байдена з Путіним президент Зеленський провів телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

У розмові Зеленський відзначив безальтернативність процесу мирного врегулювання. Було обговорено кроки, які Україна робить і має намір зробити для його активізації.

Володимир Зеленський також поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на кордонах України.

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"Було також домовлено провести телефонну розмову Володимира Зеленського і Джозефа Байдена після переговорів між президентами США і Росії", - йдеться в повідомленні Офісу президента.

Як повідомляв Главред, AFP з посиланням на власні джерела в Білому домі повідомило, що в Адміністрації президента США Джо Байдена поки що не знають, чи ухвалыв глава Кремля Володимир Путін рішення про розгортання своїх військ проти України. Але Вашингтон готовий завдати Москві "серйозної економічної шкоди" і посилити свою військову присутність у Східній Європі в разі вторгнення Росії в Україну.

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