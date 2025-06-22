Після Ірану має бути РФ: Україна зробила промовисту заяву щодо ударів США по Ірану

МЗС підкреслює необхідність посилення санкцій проти Росії для завершення війни та відновлення миру.

https://glavred.net/ukraine/posle-irana-dolzhna-byt-rf-ukraina-sdelala-emkoe-zayavlenie-po-povodu-udarov-ssha-po-iranu-10675451.html Посилання скопійоване

Київ закликає Тегеран припинити постачання безпілотників та технологій для збройного конфлікту / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Україна підтримує удари США по ядерних об'єктах Ірану

Іран надає військову допомогу Росії, використовуючи дрони для атак на Україну

Київ закликає світ до рішучості у протистоянні російському режиму

Міністерство закордонних справ України підтримує удари США по ядерних об'єктах Ірану, наголошуючи, що іранській програмі отримання ядерної зброї потрібно покласти край.

відео дня

"Україна переконана, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам", — йдеться у заяві МЗС.

У відомстві зазначають, що багаторічні мирні зусилля щодо зупинки іранської ядерної програми залишилися безрезультатними, а ескалація на Близькому Сході — наслідок агресивної політики іранського режиму та ворожого ставлення до інших країн, зокрема Ізраїлю.

"Іран є співучасником злочину агресії проти України. Іранський режим надає військову допомогу Росії, зокрема постачає безпілотники та технології, які Росія систематично використовує для вбивств та руйнування критичної інфраструктури", — нагадали у Міністерстві.

В МЗС підкреслюють, що удари США та Ізраїлю мають стати для Тегерана сигналом про неприпустимість подальшої агресивної політики та закликають іранську владу припинити підтримку Росії "поки ще не пізно". Також висловлено сподівання, що західні країни проявлять таку ж рішучість у протистоянні російському режиму.

"Завершення російської агресії проти України також вимагає рішучості, лідерства та посилення тиску, зокрема санкцій на нафтові прибутки Росії та військовий бюджет, а також підтримки оборонних спроможностей України", — підкреслюють у МЗС.

Удари по Ірану - що відомо

Як повідомляв Главред, 22 червня Дональд Трамп заявив, що військові США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанз та Ісфахан.

Раніше повідомлялось, що високопоставлені представники США готуються до можливого завдання удару по Ірану найближчими днями, що є ознакою того, що Вашингтон готує інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт із Тегераном.

Крім того, з 13 червня 2025 року Ізраїль здійснює масштабні атаки на ключові об'єкти Ірану, з головним акцентом на ті, що пов'язані з ядерною програмою. ЦАХАЛ підозрює Тегеран у намірі розробити ядерну зброю, хоча іранська влада заперечує такі наміри.

Читайте також:

Що таке МЗС України? Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред