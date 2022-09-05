"Половина обличчя рознесена": 2-річний Рома втратив око на виставці зброї в Чернігові

2-річний Рома Божок втратив око на виставці зброї в Чернігові / Колаж фото Суспільне, Facebook/Іван Божко

У Чернігові на виставці боєприпасів 10-річному хлопчику дозволили вистрелити з гранатомета. Внаслідок цього постраждали люди, серед яких 2-річний Рома Божко. Дитина втратила око. Про це розповів дядько хлопчика, повідомляє Obozrevatel.

Постраждалого Рому та його старшого брата на виставку привела мама Надія. Разом з ними були дядько хлопчика зі своїм сином.

"Я зі своїм сином підійшов до краю столу, якраз праворуч від хлопчика, який потім вистрілив із гранатомета, ми нахилилися подивитися гвинтівку. Краєм ока я бачив, що хлопчик бере гранатомет на плече, але не надав цьому значення. Зрозуміло, що на таких заходах не має бути бойової зброї, все повинно бути ретельно перевірено. Ми із сином рушили далі і в цей час пролунав вибух", - розповів Іван Божко.

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Чоловік подумав, що російські окупанти почали обстріл. Він схопив сина і очами шукав Надію з дітьми, щоб разом бігти в укриття. Однак він нікого не бачив, бо все було в диму. Тоді Іван почув крик Надії.

"Ми почали бігти, коли я почув крик і зрозумів, що кричить Надія. Знаходжу її старшого сина, біжу до неї. Та бачу, що Рома сидить у візку, половина його обличчя просто рознесена. Він якраз потрапив під реактивний струмінь гранатомета, тому що був позаду нього всього за півтора метра", - пригадав Іван.

Тоді до хлопчика підбігли військові та спробували накласти пов'язку. Медики госпіталізували Надію та 2-річного Романа. У жінки контузія та осколкові поранення. У перший день вона погано чула та були проблеми з мовленням.

Дитину одразу госпіталізували у реанімацію, хлопчик втратив око. Медики вже наклали велику кількість швів на його обличчі. Нині Роман знаходиться у медикаментозному сні, його перевезуть до Києва.

Надія та її менший син постраждали на виставці зброї в Чернігові / Facebook/Надія Божко

Що відомо про розслідування

Розслідуванням справи займається Державне бюро розслідувань. Повідомлення про підозру отримали двоє військовослужбовців - командир, який наказав привезти зброю для демонстрації, та військовий, який дозволив взяти дитині гранатомет і натиснути на пусковий гачок.

Військових підозрюють у порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до тілесних ушкоджень. Їм загрожує до 10 років за ґратами. Підозрюваних затримали, прокуратура просить взяти їх під варту.

Загалом внаслідок пострілу постраждало 9 людей, шестеро з яких - діти.

Нагадаємо, нещасний випадок стався 3 вересня. У міській раді заявили, що вони не давали дозволу на проведення виставки зброї, їх ніхто навіть не попереджав про це.

Раніше повідомлялося, 3 вересня, у Березнегуватому Миколаївської області в результаті обстрілу РФ загинула 8-річна дитина. Ще чотири людини отримали осколкові поранення. За даними голови облради Ганни Замазєєвої, в Миколаєві двоє поранених.

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