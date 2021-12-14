Повна катастрофа: Андрій Богдан вважає, що Байден тролить Україну після зустрічі з Путіним

Андрій Богдан / УНІАН

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан вважає, що США тролить Україну.

За його словами, про це свідчать переговори президента США з лідерами інших країн до і після спілкування з Путіним, в той час як із Зеленським Джо Байден зв'язується в останню чергу.

"Байден веде переговори з Путіним, перед цим дзвонить главам Франції, Німеччини, Італії, а нам не дзвонить", - сказав Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Богдан додав, що при цьому Білий дім випускає прес-реліз, в якому запевняє, що дотримується принципів "ні слова про Україну без України".

Також Богдан назвав "дипломатичною катастрофою" відносини Зеленського і Путіна.

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Про що раніше заявляв Андрій Богдан

4 листопада Андрій Богдан заявив про те, що Зеленського може очікувати незавидна доля.

9 вересня Андрій Богдан заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону: він допускає існування якогось документа з 13 пунктів, в яких містяться обіцянки Росії, дані його наступником на посаді керівника Офісу президента Андрієм Єрмаком.

За словами екскерівника ОП, операція з упіймання найманців російської ПВК Вагнера була зірвана людиною "з найближчого оточення" президента Зеленського.

Пізніше стало відомо, що Андрія Богдана за фактом інтерв'ю викликали на допит до Державного бюро розслідувань.

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