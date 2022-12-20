Півдня в бомбосховищі: у ЗСУ попередили про затяжні тривоги через атаки дронів РФ

БПЛА окупантів можуть летіти по колу, кружляти, уникаючи систем ППО.

Юрій Ігнат розповів про атаки іранськими дронами / Telegram, командування ЗСУ

Повітряні тривоги після запуску окупантами безпілотників можуть тривати до шести годин, заявив прес-секретар Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, якщо дрони запускають о 23:00, повітряна тривога може тривати до 5:00. Про це він повідомив на брифінгу

"Окупанти зрозуміли, що найефективніше для них використовувати Shahed в нічний час, тому що вночі немає візуальної прив'язки до цілей. Засоби, які можуть їх знищувати, - такі як стрілецька зброя, зенітні знаряддя, великокаліберні кулемети, які часто застосовуються проти цих БПЛА", - сказав він.

За словами Ігната, якщо БПЛА запускають з 23:00, коли починається доба за московським часом, то до п'ятої ранку може бути повітряна тривога.

Він пояснив, що це відбувається не тому, що дрон летить по прямій.

"Вони можуть обходити, летіти по колу, кружляти, уникаючи систем ППО, і це вже збільшує час. Середня швидкість дрона - 150 кілометрів на годину. Це і є польотне завдання. І з цим доводиться стикатися, і проти цього є певні заходи. Всі сили оборони працюють в єдиній системі протиповітряної оборони, яка намагається знищити якомога більше цих БпЛА", — запевнив Ігнат.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 19 грудня, у Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку баражуючими боєприпасами "Шахід".

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що силам ППО вдалося збити 9 ворожих дронів.

"В Києві йде повітряна тривога. Ворог атакує столицю баражуючими боєприпасами "Shahed". Працює ППО. В даний час в повітряному просторі Києва збито вже 9 ворожих БПЛА", — йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, в столиці прогриміли потужні вибухи близько 04:28 години ранку, а також близько п'ятої години ранку. Повідомляється, що був "приліт".

У мережі з'явилися фото пожежі після одного з вибухів.

Нагадаємо, раніше у Києві ввели нові графіки відключень електроенергії, які викликані обстрілами окупантами РФ об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.

Графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів РФ.

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