Атака дронами Shahed-136: експерт назвав причину удару РФ по Києву з Азова

Запуск дронів-камікадзе по Києву здійснювався зі східного узбережжя Азовського моря

РФ атакує Україну іранськими дронами Shahed / Telegram

Атака іранських дронов-камікадзе на Київ, яку РФ здійснила напередодні, могла стати випробуванням модернізованих Shahed-136, заявив експерт Олександр Коваленко.

Він також не виключив, що окупанти тестували один з напрямків прориву української ППО. Про це експерт пише в Telegram.

"Запуск дронів-камікадзе здійснювався зі східного узбережжя Азовського моря. Метою, очевидно, був саме Київ. Але, чому не з території Білорусі, звідки підліт до Києва значно менший за часом і ефективність удару, на перший погляд, повинна бути вище... Або? Сьогодні вранці в Києві було -9°, але ж, здавалося б, в мороз паливна система Shahed-136 не працює ефективно і схильна до відмов? Виходить, що це не так? Насправді, так", - пояснив він.

Разом з тим експерт не виключив, що після отримання нової партії дронів Росія почала не відразу їх застосування, а, найімовірніше, модернізацію - підготовку до зимового періоду.

"З урахуванням того, що за сьогодні був знищений практично місячний потенціал виробництва Shahed-136 в Ірані, при витратах ресурсу на модернізацію, всі ці рефлексії мають вельми сумнівне ККД", — додав Коваленко.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 19 грудня, у Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку баражуючими боєприпасами "Шахід".

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що силам ППО вдалося збити 9 ворожих дронів.

"В Києві йде повітряна тривога. Ворог атакує столицю боєприпасами "Shahed". Працює ППО. В даний час в повітряному просторі Києва збито вже 9 ворожих БПЛА", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, в столиці прогриміли потужні вибухи близько 04:28 години ранку, а також близько п'ятої години ранку. Повідомляється, що був "приліт".

У мережі з'явилися фото пожежі після одного з вибухів.

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