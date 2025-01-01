Загинула сім'я відомих учених: нові деталі дронового удару РФ по Києву

Загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця, докторка біологічних наук Олеся Сокур.

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Ігор Зима загинув разом із дружиною / Колаж: Главред, фото: t.me/mvs_ukraine, Facebook/aleksei.bobrovnikov

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Загинула сім'я науковців - подружжя Ігор Зима та Олеся Сокур

Майже все своє життя родина працювала в Інституті біології та медицини

Унаслідок ранкової атаки ударних дронів армії країни-окупанта РФ на Київ загинула сім'я вчених - подружжя Ігоря Зими та Олесі Сокур.

"Подружжя науковців убила Росія під час ранкового обстрілу Києва в перший день нового року", - написав міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Facebook.

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Він наголосив, що внаслідок ворожої атаки БпЛА загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковець, доктор біологічних наук Олеся Сокур.

"Майже все своє життя сім'я віддала науці, багато років працюючи в Інституті біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка", - уточнив глава МОН.

/ Инфографика: Главред

Що відомо про сім'ю вчених

Як зазначено на сайті Інституту біології та медицини, Ігор Зима - доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент. Викладав навчальні дисципліни "Фізіологія та анатомія людини і тварин", "Анатомія і фізіологія ЦНС", "Фізіологія нервової системи та вища нервова діяльність", "Нейрофізіологія", "Фізіологія нейромереж", "Еволюція поведінки та антропогенез".

Додамо, що докторка біологічних наук Олеся Сокур обіймала посаду членкині вченої ради Інституту біології та медицини. Вона також була заступницею директора з наукової роботи, а також керувала науково-дослідною лабораторією Фізико-хімічної біології Інституту біології та медицини.

/ biomed.knu.ua

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