Під завалами 9-ти поверхівки в Одесі можуть залишатись діти - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по будинку в Одесі і закликав міжнародне співтовариство дати відповідь Росії.

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Зеленський розкрив деталі проведення рятувальної операції в Одесі / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Рятувальна операція на місці падіння російського "Шахеда" в Одесі продовжується. На місці працюють рятувальники, поліцейські, працівники комунальних служб, загалом залучено 215 осіб. Про це у своєму Телеграмі повідомив президент України Володимир Зеленський висловивши вдячність кожному волонтеру який допомагає.

"На цей час відомо про десятьох загиблих, із них троє дітей: Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці. Українські діти – воєнні цілі Росії. Ось із ким воюють ці нелюди. Мої співчуття всім рідним, близьким", - написав Зеленський.

Він зазначив, що всім постраждалим надається необхідна допомога. П'ятьох людей вдалося врятувати. Крім того, Зеленський вказує на те, що під завалами можуть залишатися діти. Рятувальні роботи триватимуть, доки не буде з'ясована доля всіх, хто перебував у будинку.

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"Дякую всім, хто бере участь у рятувальній операції, хто підтримує людей, допомагає пораненим. І я дякую кожному й кожній, хто знищує окупантів, російську техніку та логістику", - написав глава держави.

Зеленський наголосив на тому, що кожна російська втрата на фронті – це реакція на агресію Росії. Міжнародне співтовариство повинно надавати відповідну реакцію на кожен прояв російської агресії.

"Кожен проігнорований світом російський терористичний акт дозволяє і далі вбивати. Ми маємо перемогти в цій війні. Лише українська сила зможе забезпечити українцям нормальне життя", - резюмував президент України Володимир Зеленський.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удар РФ по будинку в Одесі 2 березня - що відомо

Нагадаємо, що вночі на 2 березня Росія здійснила удар по багатоповерхівці в Одесі. Загинули та постраждали люди. Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси потрапив у дев'ятиповерховий житловий будинок.

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що рятувальники уже понад добу проводять пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російського дрона в будинок. Гуменюк зазначила, що наразі експерти аналізують ситуацію та оцінюють збитки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Заходу у зв'язку з ударом по Одесі.

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