Чому окупанти перестали атакувати Україну 'шахедами': у ЗСУ розповіли, чи варто насторожитись

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня заявила, що відсутність атак іранськими дронами пояснюється, зокрема, погодними умовами.

Гуменюк пояснила, чому РФ перестала використовувати іранські дрони / pixabay.com, Telegram

З моменту останньої російської атаки по Україні іранськими дронами-камікадзе минуло вже два тижні. Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, чому існує пауза у використанні цих дронів.

"Певним чином, можливо, і погода впливає на те, що не використовуються БПЛА Shahed, тому що штормова погода і дуже сильний поривчастий вітер, як правило, шкодить використанню цього виду зброї", - зазначила Гуменюк в ефірі "Еспресо".

За словами керівниці об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня, цей фактор впливає на польотність іранських "шахедів".

"Останнім часом ми бачимо, що вони їх не застосовували – цілком ймовірно через те, що мають підготувати і місця їх базування, і персонал, який буде ними користуватися. В будь-якому разі, загроза залишається – цілком ймовірно, що така пауза виправдана тим, що вони готуються до наступного удару", - підсумувала Гуменюк.

Атаки на Україну іранськими дронами – коли кінець?

Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни спрогнозували, що російські окупанти використають 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року, якщо будуть застосовувати їх з інтенсивністю, як у період з вересня по грудень 2022 року.

Експерти вважають, що Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшої двосторонньої співпраці з Іраном з метою забезпечення більшої кількості високоточних систем озброєнь для використання в Україні.

Як зазначив ексначальник пресслужби Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов, країна-агресорка Росія навмисно атакує Україну дронами-камікадзе саме у нічний час, щоб обійти українську протиповітряну оборону. У темний час доби і за поганих погодних умов розгледіти у небі "шахеди" набагато важче, на це і розраховують російські окупанти.

Раніше Главред повідомляв, що країна-агресорка Росія відправляла своїх військових в Іран, де вони тренувалися користуватися дронами-камікадзе для запусків по Україні. Імена чотирьох загарбників, які після відповідної підготовки атакують територію України "шахедами", вдалося визначити українським журналістам-розслідувачам.

Згідно з даними, які вдалося дізнатися журналістам, дрони по Україні запускають: Сергій Созінов, Андрій Степовий (капітан Повітряно-космічних сил РФ), Гліб Півкін, Євгеній Глухов (лейтенант Повітряно-космічних сил РФ).

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