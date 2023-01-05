Стали відомі імена окупантів, які запускають дрони-камікадзе по Україні

Загарбники тренувалися користуватися "шахедами" в Ірані, прикриваючись "військовими навчаннями".

Стали відомі імена окупантів, які атакують Україну дронами-камікадзе/ Telegram

Країна-агресорка Росія відправляла своїх військових в Іран, де вони тренувалися користуватися дронами-камікадзе для запусків по Україні. Імена чотирьох загарбників, які після відповідної підготовки атакують територію України "шахедами", вдалося визначити українським журналістам-розслідувачам.

Безпілотники по Україні запускають військові 294-го державного центру безпілотної авіації міноборони РФ. Про це повідомляється у спільному розслідуванні команд "Слідства.Інфо" та "Наші гроші.Львів".

Згідно з даними, які вдалося дізнатися журналістам, дрони по Україні запускають:

Сергій Созінов;

Андрій Степовий (капітан Повітряно-космічних сил РФ);

Гліб Півкін;

Євгеній Глухов (лейтенант Повітряно-космічних сил РФ).

Вони влітку проходили відповідний інструктаж в Ірані, а після повернення в РФ передавали свій досвід операторам дронів у російській Коломні, а також тестували нові зразки безпілотників перед відправкою у війська.

У РФ навчання керуванню безпілотниками прикривали нібито традиційними змаганнями операторів дронів, які проходять під назвою "Соколіная охота". При цьому участь у цих "змаганнях" взяли не лише росіяни, а й представники Ірану, Білорусі та Вірменії.

За два тижні після завершення таких "змагань", у яких перемогла російсько-іранська дружба, Росія вперше атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed.

Атаки по Україні дронами-камікадзе Shahed

Раніше ексначальник пресслужби Генштабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов зазначав, що Росія навмисно атакує Україну дронами-камікадзе у нічний час, щоб обійти українську ППО. У темний час доби і за поганих погодних умов розгледіти у небі "шахеди" набагато важче, на це і розраховують російські окупанти.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що окупанти під час запуску по Україні дронів-камікадзе використовують одну хитрість, щоб замаскувати їх від радарів українських військових. Безпілотники летять в темну пору доби вздовж Дніпра і якомога нижче притискаються до землі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) спрогнозували, що російські окупанти використають 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року, якщо будуть застосовувати їх з інтенсивністю, як у період з вересня по грудень 2022 року.

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