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По офісом каналу наш проходить акція протесту: зводять барикади і палять фаєри

1 лютого 2022, 19:59

Під будівлею знаходиться близько сотні націоналістів. Вони на банер телеканалу наклеїли емблему армії Росії і написали на стінах "Сепари", " Де санкції?".

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Під каналом наш проходить акція протесту / Telegram

У вівторок, 1 лютого, під офісом каналу наш проходить акція протесту.

Мітингувальники заявили, що їх протест буде безстроковим і взялися за будівництво барикад. Також активісти запалили фаєри і обписали стіни телеканалу, повідомляють Telegram-канали.

Під будівлею знаходиться близько сотні націоналістів. Вони на банер телеканалу наклеїли емблему армії Росії і написали на стінах "сепари", " де санкції?".

Також протестувальники нецензурно висловлювалися на адресу політика Євгена Мураєва, якого активісти вважають власником каналу.

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"Це не прояв демократичності нашої країни, а прояв імпотентності влади. На очах у всієї країни відбувається кримінальне правопорушення. При цьому поліція, яка зобов'язана запобігати правопорушенням, абсолютно не втручається, щоб нікого не провокувати", - прокоментував акцію Мураєв.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, представники з України обговорюють з представниками Росії участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, який запланований на 1 грудня.

Зеленський не захотів розповідати, чиї саме голоси звучать на цьому записі, в той же час він уточнив, що серед них немає голосів самого Ріната Ахметова або його бізнес-партнера Вадима Новинського.

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