Платіжки, замовлення послуг і скарги: в Україні запустять новий ресурс із комунальних послуг

В Україні з’явиться новий ресурс із комунальних послуг / УНИАН

В Україні планують запустити новий ресурс, у якому будуть зібрані усі послуги у сфері житлово-комунального господарства.

Йдеться про проєкт-систему під назвою "Простір житлово-комунальних послуг", заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль після засідання уряду.

"Важливим напрямком є створення єдиної інформаційно-аналітичної системи з надання житлово-комунальних послуг", – зазначив він.

Під час засідання уряду була створена міжвідомча робоча група, яка займатиметься запуском проєкту.

За допомогою цього ресурсу українці зможуть онлайн замовляти та оплачувати послуги, а також повідомляти про проблеми у сфері благоустрою. Крім цього, це надасть можливість державі отримувати актуальну інформацію про ситуацію в житлово-комунальній сфері.

Реклама

За словами Шмигаля, в Україні досі відсутній інструмент, у якому населення може одразу скористатися різними послугами у сфері ЖКГ.

Раніше повідомлялося, що у 2022 році компанія Київводоканал підвищить для абонентів тариф на постачання води та водовідведення. Це передбачено рішенням Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Також в Офісі президента припускають, що деякі тарифи в Україні можуть зрости на 10-11% у новому 2022-му році. За словами заступника керівника ОП Ростислава Шурми, мова йде про тарифи на розподіл і доставку газу.

Вас також може зацікавити: