Був на вулиці без паспорта: львівський суд оштрафував чоловіка на 17 тис. грн

Чоловік своєї провини не визнав.
У Львові суд оштрафував чоловіка на 17 тис. грн за те, що під час карантину о був на вулиці без паспорта.
Як повідомляє ТСН.иа з посиланням на постанову Галицького районного суду Львова, чоловік 3 листопада о 13:00 на проспекті Чорновола був без документів, що засвідчують його особу.
"У судовому засіданні особа, яка притягується до адміністративної відповідальності свою вину у вчиненому не визнала. Повідомив суду, що отримав консультацію в телефонному режимі про те, що документи йому не потрібні, отже і не носив їх. Провадження у справі просив закрити у зв'язку у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення", - сказано в судовій постанові.
У зв'язку з цим, суд визнав його винним за ст.44-3 КУпАП і оштрафував на 17 тис. грн.
читайте такожУ МОЗ назвали дату введення бустерного щепленняНагадаємо, з 7 грудня Київ і вісім областей перейшли в "жовту" зону карантину. Тепер у цих регіонах діятимуть обмеження для рівня епідемічної небезпеки.
Що заборонено в "жовтій" зоні карантину
- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
- робота спортзалов, бассейнов;
- діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
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