Був на вулиці без паспорта: львівський суд оштрафував чоловіка на 17 тис. грн

Суд визнав чоловіка винним / pixabay

У Львові суд оштрафував чоловіка на 17 тис. грн за те, що під час карантину о був на вулиці без паспорта.

Як повідомляє ТСН.иа з посиланням на постанову Галицького районного суду Львова, чоловік 3 листопада о 13:00 на проспекті Чорновола був без документів, що засвідчують його особу.

"У судовому засіданні особа, яка притягується до адміністративної відповідальності свою вину у вчиненому не визнала. Повідомив суду, що отримав консультацію в телефонному режимі про те, що документи йому не потрібні, отже і не носив їх. Провадження у справі просив закрити у зв'язку у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення", - сказано в судовій постанові.

У зв'язку з цим, суд визнав його винним за ст.44-3 КУпАП і оштрафував на 17 тис. грн.

читайте такожУ МОЗ назвали дату введення бустерного щепленняНагадаємо, з 7 грудня Київ і вісім областей перейшли в "жовту" зону карантину. Тепер у цих регіонах діятимуть обмеження для рівня епідемічної небезпеки.

Що заборонено в "жовтій" зоні карантину

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;

робота спортзалов, бассейнов;

діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

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