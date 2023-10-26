Переполох в Бердянську: партизани провели масштабну 'акцію помсти' проти ФСБ

В тимчасово прикупованому Бердянську Запорізької області, представники руху опору здійснили підрив автомобіля із чотирьома працівниками ФСБ РФ. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.
"Акцію помсти, представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який фсб-шники перетворили на свою схованку", - вказано у повідомленні ГУР.
У пресслужбі розвідки також зазначили, що серед ліквідованих агентів ФСБ - військовий злочинець.
"Серед ліквідованих у Бердянську окупантів ― російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України", - додають в ГУР.
У відомстві також зазначають, що після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у нове кубло.
"Утім це місце теж добре відоме для хоробрих підпільників-патріотів України", - резюмують у Головному управлінні розвідки.
Операції сил спротиву на окупованих територіях
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, "мелітопольські партизани" підірвали потяг окупантів, який щодня возив боєприпаси з Криму. Операція відбулась вранці 13 жовтня.
Також, вночі, 20 жовтня, партизани з Мелітополя, який перебуває під окупацією росіян, підірвали автомобіль з окупантами-мародерами. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. За його словами, окупанти регулярно відстежували та грабували у Мелітополі порожні квартири, тоді як за ними стежили сили опору.
Водночас, 23 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали російського окупанта. Загарбник загинув на місці. Вибухівка була закладена в автомобіль, у якому перебував окупант. Про його ліквідацію повідомив один із пропагандистських Telegram-каналів. При цьому в публікації не розкрили особу "двохсотого" загарбника.
Інші новини:
- Росія хоче вдарити по Україні із космосу: експерт прокоментував нову загрозу
- РФ готує нові удари по Україні: у ЗСУ назвали ознаки прийдешніх атак
- "Це побачать всі": Данілов анонсував потужну відповідь для Росії за обстріли