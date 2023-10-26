Переполох в Бердянську: партизани провели масштабну 'акцію помсти' проти ФСБ

Сили спротиву в тимчасово окупованому Бердянську провели операцію з ліквідації працівників ФСБ РФ.

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Партизани провели масштабну "акцію помсти" проти ФСБ / Колаж Главред, фото: pixabay, скріншот із відео

В тимчасово прикупованому Бердянську Запорізької області, представники руху опору здійснили підрив автомобіля із чотирьома працівниками ФСБ РФ. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

"Акцію помсти, представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який фсб-шники перетворили на свою схованку", - вказано у повідомленні ГУР.

У пресслужбі розвідки також зазначили, що серед ліквідованих агентів ФСБ - військовий злочинець.

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"Серед ліквідованих у Бердянську окупантів ― російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України", - додають в ГУР.

У відомстві також зазначають, що після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у нове кубло.

"Утім це місце теж добре відоме для хоробрих підпільників-патріотів України", - резюмують у Головному управлінні розвідки.

Операції сил спротиву на окупованих територіях

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, "мелітопольські партизани" підірвали потяг окупантів, який щодня возив боєприпаси з Криму. Операція відбулась вранці 13 жовтня.

Також, вночі, 20 жовтня, партизани з Мелітополя, який перебуває під окупацією росіян, підірвали автомобіль з окупантами-мародерами. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. За його словами, окупанти регулярно відстежували та грабували у Мелітополі порожні квартири, тоді як за ними стежили сили опору.

Водночас, 23 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали російського окупанта. Загарбник загинув на місці. Вибухівка була закладена в автомобіль, у якому перебував окупант. Про його ліквідацію повідомив один із пропагандистських Telegram-каналів. При цьому в публікації не розкрили особу "двохсотого" загарбника.

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