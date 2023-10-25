У Бердянську підірвали окупанта: вибухівка була закладена під сидіння авто

Загарбник загинув на місці. Окупанти кинулися шукати партизанів, які змогли провернути таку успішну операцію у ворожому тилу.

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У Бердянську підірвали окупанта/ колаж: Главред, фото: скрін, "Радіо Свобода"

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали російського окупанта. Загарбник загинув на місці.

Вибухівка була закладена в автомобіль, у якому перебував окупант. Про його ліквідацію повідомив один із пропагандистських Telegram-каналів. При цьому в публікації не розкрили особу "двохсотого" загарбника.

Зазначається, що подія сталася ввечері у понеділок, 23 жовтня, близько 21:00 на вулиці Мічуріна неподалік житлового будинку.

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У повідомленні сказано, що транспортний засіб "підірвали невідомі". Вибухівка була закладена під сидіння водія "копійки", на якій їздив загарбник.

Після події так звані правоохоронні органи "порушили кримінальну справу про теракт і зберігання вибухових речовин", кажуть у російських пропагандистських ЗМІ. Окупанти почали шукати партизанів, які змогли провернути таку успішну операцію у ворожому тилу.

Вибухи на окупованих територіях

Нагадаємо, 20 жовтня у Криму були потужні вибухи, над Джанкоєм – дим. Партизани повідомляли, що у Джанкої могли бути влучання ракет. Вибухи чули також в інших місцях окупованого півострова.

22 жовтня у Севастополі відбулися потужні вибухи і було видно величезну заграву. У Севастополі було оголошено повітряну тривогу, а вибухи чули в районі Козачої бухти.

24 жовтня у Севастополі лунали вибухи й стрілянина. Про вибухи в Севастополі повідомили близько 4 години ранку у вівторок, 24 жовтня. В окупаційній адміністрації міста заявили, що Чорноморський флот РФ нібито відбиває "можливу підводну атаку".

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