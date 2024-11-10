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Переговори з РФ стануть умовами капітуляції України: Хара дав невтішний прогноз

Юлія Закрепа
10 листопада 2024, 15:07
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Російський диктатор Путін буде продовжувати тисячами кидати на мʼясні штурми свої війська, щоб прорвати лінію фронту.
Переговори з РФ стануть умовами капітуляції України: Хара дав невтішний прогноз
Путін може готувати переговори з Україною / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Главред

Головні тези Хари:

  • РФ хоче переконати Захід на свою користь
  • Путін готовий до дипломатичного вирішення війни

Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара переконаний, що Володимир Путін не піде на жодні компроміси щодо війни з Україною, він надіється прийняти лише умови капітуляції Києва.

"Путін завжди щиросердечно говорив, що вони відкриті до переговорів. Це було у 2014 році й у 2021-2024 роках. Просто для нього переговори є фактично умовами капітуляції України й того, що НАТО самоліквідується, а США заберуть свої війська з європейського континенту. Тому нашим партнерам потрібно постійно пояснювати, що Україна є ціллю Путіна, але також і його засобом, яким він хоче встановити своє панування в Європі. Він готовий до переговорів, втім, я не вірю, що він готовий до дипломатичного вирішення цієї війни", - пояснив Хара в ефірі "Еспресо".

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Експерт зауважив, що російський диктатор готовий тисячами кидати на мʼясні штурми свої війська, щоб довести, що він має просування на фронті.

вступление в НАТО инфографика
Що відомо про вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

"Всім відомо про те, що коли росіяни щось розповідають, то це означає, що вони брешуть. По-друге, Путін впевнений, що він може отримати більше. І він це підтверджує подіями на фронті. Зокрема, на сході України. Він спалює велику кількість особового складу й техніки для того, щоб показати, що він просувається. Таким чином він хоче переконати Захід, що марно підтримувати Україну, бо вона програє. Він має надію, що йому підуть на поступки й жодні компроміси йому не потрібні", - додав він.

Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Переговори з РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше інформував Главред, що Володимир Путін дав "сигнал" Трампу щодо переговорів про завершення війни. Глава Кремля показав, що він готовий вести переговори щодо завершення війни проти України, але при цьому дав зрозуміти, що вони можливі лише на умовах РФ.

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер повідомив, що США підтримають переговори Києва і Москви, але є умова. Також повідомили, що саме президент Зеленський має вирішувати, коли настає час для переговорів - на яких умовах Путін погодиться на переговори.

Стало відомо, що диктатор РФ Путін заговорив про переговори з Україною. Господар Кремля стверджує, що говорити про припинення війни необхідно. Однак не на базі "хотєлок Києва", а на основі Стамбульських угод. При цьому він вважає, що перемир'я не має тривати "півгодини або півроку".

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