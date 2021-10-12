Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина

Напередодні депутата поховали на чернігівському кладовищі.
Мати народного депутата Антона Полякова, якого знайшли мертвим 8 жовтня в Києві, звернулася до українців. Жінка подякувала людям за підтримку та співчуття їхньому горю. Відповідне відео з'явилося на сторінці нардепа в соцмережах.
"Вчора ми поховали нашого любого синочка Антона. Хочу сказати велике спасибі, дуже дякую, усім добрим людям за щире співчуття нашому горю", – емоційно каже жінка.
"Сім’я народного депутата України Антона Полякова дякує всім, хто підтримав їх у складній ситуації. Вічна та світла пам’ять Антону Полякову", – мовиться у тексті публікації під відео.
Нагадаємо, церемонія прощання проходила 11 жовтня в будівлі філармонії в Чернігові, а близько 14:00 труну з тілом політика поховали на кладовищі "Яцево". Втім, не обійшлося й без невеликих скандалів. Ще вранці в будівлі філармонії вдова Полякова "наїхала" на нардепа Ганну Скороход, яка раніше жила разом з Антоном.
А пізніше, вже на кладовищі, Скороход на прощання поцілувала Полякова, що викликало обурення родичів покійного (нардеп був одружений).
Що передувало
- 8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова – народного депутата України.
- Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.
- За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".