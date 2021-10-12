Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина

Мати Антона Полякова подякувала за підтримку / скріншот

Мати народного депутата Антона Полякова, якого знайшли мертвим 8 жовтня в Києві, звернулася до українців. Жінка подякувала людям за підтримку та співчуття їхньому горю. Відповідне відео з'явилося на сторінці нардепа в соцмережах.

"Вчора ми поховали нашого любого синочка Антона. Хочу сказати велике спасибі, дуже дякую, усім добрим людям за щире співчуття нашому горю", – емоційно каже жінка.

"Сім’я народного депутата України Антона Полякова дякує всім, хто підтримав їх у складній ситуації. Вічна та світла пам’ять Антону Полякову", – мовиться у тексті публікації під відео.

Нагадаємо, церемонія прощання проходила 11 жовтня в будівлі філармонії в Чернігові, а близько 14:00 труну з тілом політика поховали на кладовищі "Яцево". Втім, не обійшлося й без невеликих скандалів. Ще вранці в будівлі філармонії вдова Полякова "наїхала" на нардепа Ганну Скороход, яка раніше жила разом з Антоном.

А пізніше, вже на кладовищі, Скороход на прощання поцілувала Полякова, що викликало обурення родичів покійного (нардеп був одружений).

Що передувало