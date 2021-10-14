Засвітився в компанії іноземця: з'явилося ще одне відео останніх хвилин життя нардепа Полякова

Антон Поляков / скріншот

У мережі з'явилося ще одне відео з народним депутатом Антоном Поляковим перед його смертю. Запис зроблено в ресторані, де політик був у компанії помічника нардепа Анни Скороход Рустама Джамбулатова і громадянина Азербайджану Хатаї Алієва.

Відео опублікував Telegram-канал Монастир. Виявилося, що громадянина Азербайджану Хатаї Алієва, з яким Поляков бачився перед смертю, згідно з даними сайту Служби безпеки Азербайджану, знаходиться в розшуку.

Крім того, нібито саме Алієв викликав таксі, куди пересадили Полякова.

Додамо, що Поляков самостійно покинув кафе перед смертю. Про це свідчить оприлюднене відео.

Полякова виявили в несвідомому стані в таксі вночі 8 жовтня. Спочатку врятувати його до приїзду швидкої намагалися правоохоронці, які зупинили машину через порушення правил дорожнього руху.

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Прибулі медики констатували смерть, а після розтину стало відомо, що він помер від гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Також в його крові виявили метадон.

Смерть нардепа Антона Полякова

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

Пізніше в поліції прокоментували інформацію, що з'явилася, про результати токсикологічної експертизи крові померлого нардепа Антона Полякова.

Правоохоронці підкреслили, що поки не мають даних про те, що в крові Полякова виявили алкоголь і метадон.