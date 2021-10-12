Смертельний "коктейль": Комаровський пояснив, навіщо Полякову підсипали метадон

Антон Поляков / УНІАН

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський прокоментував ситуацію навколо виявлення сліду метадону в крові померлого народного депутата Антона Полякова.

В ефірі каналу Україна 24 він висунув версію про те, що, ймовірно, народного обранця не хотіли вбивати. Лікар вважає, що метадоном його просто намагалися налякати і скомпрометувати.

Медик пояснив, що комбінація алкоголю з метадоном не є на сто відсотків летальною. Він упевнений, що сам нардеп не став би свідомо допускати такого небезпечного "коктейлю".

"Світлий, нормальний хлопець, ніколи в наркоманії не помічений, не пив би міцний алкоголь в прикуску з метадоном - це очевидно. Я абсолютно впевнений в тому, що ті, хто підсипали йому це - якщо йому дійсно підсипали, не ставили за мету його вбити. Налякати, показати його валяється в багнюці, дискредитувати, вивезти кудись і там повчити - це я допускаю", - заявив Євген Комаровський.

Читайте такжеМетадон в крові Полякова: експерт побачив нестиковку і висунув несподівану версію

Реклама

Вплив метадону на організм:

Метадон виробляють фармацевтичні заводи і застосовують для лікування наркотичної залежності.

При цьому відомо про побічні ефекти метадону, які проявляються при комбінації його з іншими препаратами. Наприклад, у пацієнта можуть порушитися функції дихання, ймовірно і пригнічення центральної нервової системи, додав Комаровський.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".