США намагаються підсилити Україну перед можливими переговорами - Блінкен

США намагаються підготувати Україну до війни у 2025 році, намагаючись дати їй все необхідне. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції.
Він зазначає, що підтримка українців з боку Заходу не припинятиметься. Блінкен також нагадав, що Україну у Конгресі підтримували не лише демократи, а й республіканці.
"І що ми маємо намір робити під час роботи цієї адміністрації, так це робити все можливе, щоб Україна мала все необхідне, щоб вона могла, як я вже сказав, воювати в 2025 році, якщо буде потрібно, або, якщо будуть переговори, щоб вона могла вести їх з позиції сили", - сказав Блінкен.
США із союзниками планують працювати над передачею Україні боєприпасів, мобілізацією сил та навчанням українських військових. Він переконаний у тому, що європейська підтримка буде залишатися сильною.
Військова допомога США - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Офісі Президента України повідомили, що Україна може отримати ядерну зброю від США. Метою є не отримання ядерної зброї, а остаточне завершення війни та встановлення безпеки через ліквідацію Росії як агресора.
У Держдепі США заявили, що США готові скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу для Києва. За умовами цього документа, економічна допомога - близько 10 мільярдів доларів - надається Києву не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика.
У США схвалили надання Україні протипіхотних мін. Після нещодавнього дозволу Білого дому застосовувати далекобійну зброю для завдання ударів углиб країни-агресора Росії президент США Джо Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.
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Хто такий Ентоні Блінкен?
Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.
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