"Панікувати не треба": Жданов пояснив, чи є ризик нового наступу РФ

Унаслідок російського наступу в травні-червні було сформовано два плацдарми - Липці та Вовчанськ.

https://glavred.net/ukraine/panikovat-ne-nado-zhdanov-obyasnil-est-li-risk-novogo-nastupleniya-rf-10582541.html Посилання скопійоване

Олег Жданов вважає, що окупанти вже нікуди не можуть піти. / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Главред

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував інтерв'ю глави ГУР Кирила Буданова, в якому той заявив про ризик російського наступу.

Як сказав Жданов Главреду, видання, з яким Буданов спілкувався, з незрозумілої причини затримало вихід публікації на півтора місяця. Через це навіть президенту довелося заспокоювати українське суспільство.

За його словами, російські окупанти вже нікуди не можуть піти.

"Російські війська вже і пішли, і дійшли", - сказав Жданов.

Експерт додав, що інтерв'ю Буданов давав ще в травні, коли очікувалося вторгнення російських військ на північному напрямку, тобто на північному сході України, в Харківській області.

"Воно і відбулося наприкінці травня-початку червня. На сьогоднішній день це вторгнення майже зупинено, і ми на цьому напрямку більш-менш стабілізували ситуацію. Є ще невеликі "гойдалки" в плані лінії фронту, але, тим не менш, уже можна сказати, що там у нас позитивний результат: ми блокуємо частину російських військ на Агрегатному заводі у Вовчанську; потихеньку зачищаємо місто попри те, що ворог постійно намагається атакувати (щодоби здійснює 4-10 атак) і обійти Вовчанськ із півночі, але ми не даємо; підтискаємо ворожі війська в районі населеного пункту Глибоке, і, імовірно, нам вдасться там їх або оточити, або змусити відступити", - пояснив Жданов,

Він додав, що внаслідок російського наступу було сформовано два плацдарми - Липці та Вовчанськ.

"І все вже відбулося, на наше щастя. Тому панікувати не треба", - зазначив він.

Дивіться інтерв'ю Олега Жданова Главреду:

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Наступ РФ 2024 - останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворог не полишає спроб просунутися вглиб українських територій, а тому - продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ. Утім, дещо може зупинити наступ армії країни-агресора Росії.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що протягом кількох днів війська РФ продовжували локалізовані наступальні операції на північ та північний схід від Харкова. Зокрема, окупаційна російська армія атакувала поблизу Глибокого та у Вовчанську, а ЗСУ контратакували біля Глибокого.

Моніторинговий канал DeepState повідомив, що російські окупанти просунулися в районі чотирьох населених пунктів Донецької області. Зокрема, вони мали успіхи на Торецькому та Краматорському напрямках.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред