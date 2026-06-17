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Відстеження мобілізованих та призов по-новому: в Міноборони зробили важливу заяву

Юрій Берендій
17 червня 2026, 15:55
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Міністерство оборони готує масштабну реформу, яка передбачає зміну підходів до мобілізації та активне залучення іноземців до лав Сил оборони.
Відстеження мобілізованих та призов по-новому: в Міноборони зробили важливу заяву
В Міноборони розкрили зміни мобілізації в Україні / Колаж: Главред, фото: Львівський обласний ТЦК та СП

Про що сказав Михайло Федоров:

  • Україна готує велику реформу комплектування та виплат для піхоти
  • До штурмових дій на передовій планують активно залучати іноземців
  • Змінити модель мобілізації неможливо без чітких термінів служби

Україна готує масштабну реформу комплектування війська, яка передбачає залучення іноземців до бойових підрозділів, підвищення виплат для піхоти та подальшу трансформацію системи мобілізації. У Міністерстві оборони вважають, що спочатку необхідно усунути ключові проблеми на фронті, а вже потім змінювати сам механізм призову. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

"Я дуже обережно ставлюся взагалі до теми мобілізації і рекрутингу, тому що є військові, які сьогодні з поліцією активно займаються темою мобілізації. ТЦК разом з поліцією робить цей процес. Є певні військові плани, які потрібно виконувати, є операції, є певний план мобілізації", - сказав він.

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За словами урядовця, під час підготовки змін влада детально проаналізувала весь шлях людини після потрапляння до війська. Йдеться не лише про комплектування частин, а й про втрати особового складу на різних етапах, причини самовільного залишення частин та ефективність розподілу бійців між підрозділами.

У центрі нової концепції — посилення підрозділів, які безпосередньо тримають оборону на передовій.

"Ми запропонували комплексну реформу, яка дозволить вирішити питання піхоти на першій лінії, зробити реально гідну заробітну плату для нашої піхоти та залучити достатню кількість іноземців до Сил оборони України", — зазначив він.

Що передбачає реформа військової служби
Що передбачає реформа військової служби / Інфографіка: Главред

Одним із ключових елементів змін має стати створення умов для рекрутингу громадян інших держав. Уряд розраховує, що приватні компанії також долучаться до пошуку кандидатів для служби в українському війську.

"Ми відкриваємо ринок для створення компаній, які займатимуться рекрутингом іноземців, щоб 20-30%, а можливо й до 50% людей на першій лінії серед штурмовиків були іноземцями, які за високу заробітну плату воюють в Україні", — сказав він.

У міністерстві також провели аналіз ефективності використання людського ресурсу. Частину даних не розголошують з міркувань безпеки, однак визнають, що значна кількість мобілізованих не потрапляє безпосередньо на лінію бойового зіткнення.

Окремо відомство взялося за цифровий контроль проходження всіх етапів після отримання повістки. Для цього було запущено проєкт "Чекін мобілізованого", який дозволяє відстежувати рух людини від ТЦК та ВЛК до навчального центру й бойової частини.

Під час збору інформації виявили низку невідповідностей у документах та обліку. За словами Федорова, траплялися випадки, коли мобілізований не прибував до місця служби, але при цьому не перебував у розшуку. Через недостатню цифровізацію частини процесів такі ситуації залишалися непоміченими, тому зараз у системі намагаються навести лад.

Наступним етапом після реалізації першої частини реформи має стати оновлення самої моделі мобілізації. Федоров вважає, що зробити її ефективною неможливо без вирішення базових питань для військовослужбовців.

"Ти не можеш змінити цей процес, якщо немає нормального контракту, немає термінів служби, немає відстрочки, немає можливості перевестися і гарантії, що людина служитиме саме на тій посаді, на яку підписувала контракт. Тому потрібно було спочатку вирішити ці фундаментальні проблеми", — наголосив він.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Як зниження мобілізаційного віку вплине на війну - коментар експерта

Військовий журналіст і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив в ефірі Київ24, що зниження мобілізаційного віку в Україні потенційно може бути ефективним кроком, однак таке рішення має ухвалюватися виважено та з урахуванням усіх наслідків.

За його словами, міжнародна практика свідчить про те, що залучення молодших військовослужбовців може бути результативним. Як приклад він навів США та Ізраїль, де молоді люди віком від 19 років активно беруть участь у виконанні бойових завдань.

"Ключовим фактором залишається не вік як такий, а якість підготовки та управління підрозділами. Без належного вишколу та продуманого командування такі рішення можуть призвести до невиправданих втрат", - підсумував він.

Вручення повісток в Україні
Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

У червні в Україні стартує масштабна реформа ЗСУ з двоетапними змінами, яка передбачає суттєве підвищення виплат для піхоти і оновлення контрактної служби. Радник міністра оборони Сергій Стерненко розповів, що друга фаза зосередиться на модернізації мобілізації та залученні іноземців до бойових підрозділів. Це важливий крок для посилення обороноздатності країни.

Зазначимо, що у червні почнуть діяти й нові правила мобілізації з підвищенням мінімальних зарплат для військовозобов’язаних, а також змінами у списках для бронювання працівників. Юрист Нікіта Муренко наголосив, що перегляд квот і критеріїв критичності підприємств вплине на порядок бронювання учасників мобілізації. Такі зміни роблять систему більш адаптивною до реалій війни.

Як раніше повідомляв Главред, Міністерство оборони працює над оновленою концепцією мобілізації, що передбачає чіткі і прогнозовані умови служби для військових. Заступник міністра Мстислав Банік зазначив, що реформування системи має усунути невизначеність щодо строків служби, умов контрактів та прав військовослужбовців, що допоможе підвищити ефективність комплектування і бойові спроможності ЗСУ.

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Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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