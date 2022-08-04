"Лишились без рук і ніг, тепер тероризують місцевих": окупанти шукають "зрадників" на Херсонщині

Окупанти шукають "зрадників" на Херсонщині/ Reuters, УНИАН

Українські воїни ювелірним влучанням знищили важливий залізничний транспортний вузол окупантів у селищі міського типу Брилівка на Херсонщині.

Внаслідок удару постраждали і самі російські загарбники – рахунок загиблих може досягати двох сотень, і стільки ж поранених. Тепер окупанти намагаються знайти коригувальників вогню серед жителів селища. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Повідомляють про тиск на місцеве населення у Брилівці. Нагадаю, саме там завдяки ювелірному влучанню зруйнували важливий транспортний вузол окупантів. Там орки погоріли, залишились без рук, ніг. Тепер тероризують місцевих – шукають корегувальників", – зазначив Хлань.

Він наголосив, що такі фільтраційні дії були зафіксовані по всій області.

Загарбники оточують населені пункти, не пускають людей ні на в’їзд, ні на виїзд. Після цього вони ходять по домівках місцевих жителів, незаконно проникають у гаражі, перевіряють в людей телефони, вивертають кишені у перехожих.

Також радник голови Херсонської ОВА повідомив, що в області тривають обстріли, є загиблі. Виїзд через Василівку досі заблокований через дощі.

Хлань зазначив, що окупанти уже зрозуміли, що втрачають захоплену ними Херсонську область.

"Звичайно, росіяни розуміють, що втрачають Херсонщину. Як повідомляє британська розвідка – залізницю, якою переправляли техніку з Криму, суттєво пошкоджено, й навіть якщо її вдасться відремонтувати – ціль пристріляна та вразлива", – каже він.

Раніше виконувач обов’язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій зазначав, що у Брилівці, де нещодавно ЗСУ знищили ешелон з військовою технікою РФ, загарбники виселили людей, які живуть поблизу залізниці.

Нагадаємо, українські військові у ніч на 30 липня майстерно влупили по ворожому залізничному ешелону з понад 40 вагонів. Снаряди з HIMARS прилетіли прямо на окуповану станцію Брилівка в Херсонській області.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Читайте також: