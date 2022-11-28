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Уламок пройшов крізь серце: на Миколаївщині загинув 22-річний кулеметник, який прикрив собою побратима

28 листопада 2022, 17:52

Воїн повернувся на фронт, ще не оговтавшись від попереднього поранення. Він вирішив продовжити захищати Батьківщину, незважаючи на стан здоров’я, але загинув.

Погибший украинский военный Илья Третяк
Загиблий український військовий Ілля Третяк/ ua.depositphotos.com, kolo.news, poltava.to

На Миколаївщині загинув український кулеметник Ілля Третяк. 22-річний боєць прикрив своїм тілом побратима під час ворожого обстрілу.

Уламок снаряду окупантів прошив серце захисника України. Його історію розповів портал "Меморіал".

Кулеметник з позивним "Михайлович" загинув на Миколаївщині 5 вересня. Він отримав смертельне поранення поблизу селища Тернові Поди, коли намагався прикрити побратима своїм тілом. Уламок, який забрав життя захисника України, пройшов під бронежилетом прямо до його серця.

Боєць Ілля Третяк народився 8 грудня 1999 року у Кременчуці Полтавської області. Після закінчення гімназії вступив до університету, але не встиг отримати диплом.

У 18-річному віці Ілля пішов захищати Батьківщину. У 2019-му він підписав контракт з ЗСУ і боронив рідну землю у лавах 24 ОМБр імені Короля Данила. Воював у гарячих точках Донецької та Луганської областей, а потім і на інших напрямках.

Не дочекався загоєння рани і знову поїхав на фронт

Влітку військовий отримав серйозне поранення голови. Йому зробили дві операції – замість частини лобової кістки спочатку поставили пластикову пластину, а потім – титанову.

Хлопець повернувся на фронт, навіть не дочекавшись повного загоєння рани. При цьому він обрав повернення до своїх побратимів замість пропозиції поїхати на навчання до Великої Британії.

У бійця залишилися батьки і кохана дівчина

Загиблого героя поховали Свіштовському кладовищі у рідному Кременчуці. У нього залишилися батьки і кохана дівчина.

Рідні захисника України створили петицію на сайті президента України, у якій просять присвоїти воїну звання Героя України посмертно.

Раніше повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на бахмутському напрямку.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами загинув майстер спорту України з гирьового спорту, призер чемпіонату світу Артем Типенко. 33-річний український герой віддав життя 19 жовтня в боях на Донбасі.

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