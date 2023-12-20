Небезпеку підвищено: РФ найближчим часом може атакувати Україну ракетами

На бойове чергування в Чорному морі вийшов один російський ракетоносій.

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РФ скоро може атакувати Україну ракетами / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , mil.ru

Російські окупанти найближчим часом можуть атакувати Україну ракетами. У Чорному морі з'явився ракетоносій. Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

Російський ракетоносій вперше вийшов на бойове чергування в акваторію Чорного моря після тривалої перерви.

"У Чорне море після тритижневої паузи ворог вивів підводний ракетоносій, спорядження якого до чотирьох ракет типу "Калібр", - йдеться в повідомленні. відео дня

Через це в Україні підвищено рівень ракетної небезпеки. У Силах оборони закликають людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Повідомляється, що всього на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходяться 5 російських кораблів, ще один - в Чорному морі.

Крім цього, росіяни зміцнюють свої позиції і підтягують резерви. Окупанти хочуть перешкодити українським військовим просунутися на півдні.

"Ворог зробив 8 спроб штурмових дій. Отримав гідну відсіч і з втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогняної поразки по тилах противника", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що минулої доби українські військові змогли знищити:

22 окупанти,

2 гармати,

7 одиниць авто-бронетехніки,

реактивну систему залпового вогню "Град",

міномет,

станцію радіоелектронної боротьби,

комплекс відеоспостереження Муром-М,

7 спостережних пунктів,

польовий пункт боєпостачання.

Удари кинджалами по Україні

Нагадаємо, 14 грудня росіяни атакували Україну ракетами. Російські окупанти вдарили ракетою Кинджал по Старокостянтинову в Хмельницькій області. Перед цим окупанти пішли на обман - хибно повідомляли про пуски, але потім додали ще один борт, зрештою здійснивши пуски ракет після відбою тривог по Україні.

Також повідомлялося про те, що у Києві ППО успішно збила аеробалістичну ракету Кинджал. Росіяни намагаються заплутати українську ППО і зрозуміти особливості її роботи, каже речник Повітряних сил.

Згодом у ЗСУ назвали, скільки ракет готова застосувати РФ. Носіїв для Кинджалів у РФ достатньо, а ось самих ракет не так багато, пояснив Юрій Ігнат. Разом з тим представник ПС ЗСУ пояснив, що на сьогодні складно сказати, скільки противник готовий їх витратити. "Кинджали" не часто застосовуються.

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