Небезпеку підвищено: РФ найближчим часом може атакувати Україну ракетами

Російські окупанти найближчим часом можуть атакувати Україну ракетами. У Чорному морі з'явився ракетоносій. Про це повідомили в Силах оборони півдня України.
Російський ракетоносій вперше вийшов на бойове чергування в акваторію Чорного моря після тривалої перерви.
"У Чорне море після тритижневої паузи ворог вивів підводний ракетоносій, спорядження якого до чотирьох ракет типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.відео дня
Через це в Україні підвищено рівень ракетної небезпеки. У Силах оборони закликають людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Повідомляється, що всього на бойовому чергуванні в Чорному морі знаходяться 5 російських кораблів, ще один - в Чорному морі.
Крім цього, росіяни зміцнюють свої позиції і підтягують резерви. Окупанти хочуть перешкодити українським військовим просунутися на півдні.
"Ворог зробив 8 спроб штурмових дій. Отримав гідну відсіч і з втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогняної поразки по тилах противника", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що минулої доби українські військові змогли знищити:
- 22 окупанти,
- 2 гармати,
- 7 одиниць авто-бронетехніки,
- реактивну систему залпового вогню "Град",
- міномет,
- станцію радіоелектронної боротьби,
- комплекс відеоспостереження Муром-М,
- 7 спостережних пунктів,
- польовий пункт боєпостачання.
Удари кинджалами по Україні
Нагадаємо, 14 грудня росіяни атакували Україну ракетами. Російські окупанти вдарили ракетою Кинджал по Старокостянтинову в Хмельницькій області. Перед цим окупанти пішли на обман - хибно повідомляли про пуски, але потім додали ще один борт, зрештою здійснивши пуски ракет після відбою тривог по Україні.
Також повідомлялося про те, що у Києві ППО успішно збила аеробалістичну ракету Кинджал. Росіяни намагаються заплутати українську ППО і зрозуміти особливості її роботи, каже речник Повітряних сил.
Згодом у ЗСУ назвали, скільки ракет готова застосувати РФ. Носіїв для Кинджалів у РФ достатньо, а ось самих ракет не так багато, пояснив Юрій Ігнат. Разом з тим представник ПС ЗСУ пояснив, що на сьогодні складно сказати, скільки противник готовий їх витратити. "Кинджали" не часто застосовуються.
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