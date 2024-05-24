"Вони будуть тиснути": у Зеленського назвали головну мету російського наступу

Росія накопичувала понад рік ресурси, завдяки чому у неї ініціатива, пояснив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента

На всіх напрямках фронту тривають важкі бої, але українські військові контролюють ситуацію, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24, Росія накопичувала понад рік ресурси, завдяки чому має ініціативу.

"Росіяни хочуть за всяку ціну просунутися трохи вглиб території України для того, щоб показати, що вони "не програють війну". Росіяни суттєво нарощують лінію фронту для того, щоб розтягнути лінію фронту і змусити нас розтягнути свої резерви. Усе через перевагу в ресурсності, зокрема в мобілізованих", - каже представник ОП.

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Водночас він переконаний у тому, що ворог не матиме позитивних вигод на полі бою.

"Вони продовжуватимуть ще певний час тиснути, тому що для того, щоб вийти на певний паритет у ресурсності, у зброї, треба певний час. Росія прийняла відповідні стратегічні або тактичні рішення, а потім, протягом місяця, двох, трьох, шести, залежно від обсягу фронтової операції, накопичувала ці ресурси", - переконаний співрозмовник.

Крім того, Подоляк також висловив упевненість у тому, що Україна зможе втримати фронт.

"Безумовно. Чи розуміє Європа про необхідність збільшити постачання зброї для України? Так. Чи буде така можливість? Безумовно", - додав Подоляк.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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