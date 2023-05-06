УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Він був шокований": Резніков розповів, як через страх окупантів генерал РФ потрапив у полон

Аліна Дембіцька
6 травня 2023, 00:30 оновлено 6 травня, 00:49
92
Під час контрнаступу українських захисників у Харківській області восени минулого року російський генерал потрапив у полон.
'Він був шокований': Резніков розповів, як через страх окупантів генерал РФ потрапив у полон
Резніков розповів, як через страх окупантів генерал РФ потрапив у полон / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти дуже бояться реакції вищого керівництва на їхні невдачі на фронті. Саме тому після втрати раніше захоплених українських територій загарбники щонайменше два дні не доповідають про це своєму керівництву. У зв'язку з цим під час осіннього контрнаступу Збройних сил України в Харківській області російський генерал потрапив у полон, оскільки думав, що він знаходиться в тилу. Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"Росіяни не доповідають своєму начальству, коли в них йде втрата територій. Вони до двох днів тримають доповідь на верх, щоб їм "не прилетіло", - зазначив Резніков.

Як зазначив глава Міноборони, через такий страх окупантів російський генерал потрапив у полон під час контрнаступу українських захисників у Харківській області восени минулого року.

відео дня

"Російський генерал, який відповідає за логістику, думаючи, що він перебуває в глибокому тилу за 60 км від лінії фронту, їхав з колоною, і тут наші хлопці "добрий вечір, ми з України" зустрічають нашу колону і беруть його в полон. Він був шокований, бо не думав, що українці вже будуть в їх розумінні в глибокому тилу", - розповів Резніков.

Окупанти масово здаються в полон ЗСУ

Нещодавно у Головному управлінні розвідки розповіли, що російські окупанти стали набагато частіше здаватися в полон через страх перед контрнаступом Збройних сил України. В ГУР підкреслили, що морально-психологічний стан загарбників погіршується з кожним днем.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці. Він пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Україна вірить в успіх свого майбутнього контрнаступу, до якого йде підготовка. Водночас глава держави зауважив, що неправильно говорити про "успіх", втрачаючи людей, адже сьогодні всі втрати для України дуже болючі.

Дивіться відео - журналістам вдалося поспілкуватися з російськими військовополоненими:

Вас може зацікавити:

війна в Україні Олексій Резніков війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Подібне було на Херсонщині перед наступом ЗСУ: окупанти почали тікати із Запорізької області

Подібне було на Херсонщині перед наступом ЗСУ: окупанти почали тікати із Запорізької області

21:00 Україна
Рада ЄС виділила 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів Україні

Рада ЄС виділила 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів Україні

19:16 Україна
Труханов найближчими годинами вийде із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у 13 млн гривень

Труханов найближчими годинами вийде із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у 13 млн гривень

19:10 Україна
Всі головні новини

Останні новини

01:31

У РФ Путіну приготували долю "цапа-відбувайла", але живим він Заходу не дістанеться - Жданов

00:51

Що потрібно зробити 6 травня, щоб кішка щастя в будинок принесли: прикмети і що не можна робитиВідео

00:30

"Він був шокований": Резніков розповів, як через страх окупантів генерал РФ потрапив у полонВідео

00:02

Як різати м'ясо на шашлик – вздовж чи поперек волокон: цю помилку роблять навіть досвідчені кухарі

05 травня, п'ятниця
23:30

"Цинічно приховували втрати": Резніков розповів, як РФ відмовилася забирати тіла своїх солдатівВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:51

Дуже складна оптична ілюзія: лише найуважніші можуть знайти пляшку на зображенні папуги

22:36

Гривня не зміцниться: українцям слід готуватися до доларових коливань у травніВідео

22:11

Увімкнені в розетку, але не працюють: які прилади "мотають" лічильник найсильніше

21:24

Після істерики Пригожина Кадиров заявив, що його бойовики готові стати "гарматним м'ясом" у БахмутіВідео

Реклама
21:00

Подібне було на Херсонщині перед наступом ЗСУ: окупанти почали тікати із Запорізької областіВідео

20:55

"Путіна можуть "злити": Жданов розповів, як Росія відповість на палаючі вежі в КремліВідео

20:53

Несподівано померла 23-річна фіналістка "Міс Всесвіт"

19:26

Контурний боб - приголомшлива стрижка 2023, що може стати родзинкою кожної жінки влітку

19:22

Чому в СРСР фанатіли від кришталю: на ньому можна озолотитися і сьогодні

19:20

Що стоїть за погрозами Пригожина Шойгу та ГерасимовуПогляд

19:16

Рада ЄС виділила 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів УкраїніВідео

19:10

Труханов найближчими годинами вийде із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у 13 млн гривень

18:55

Макарони були скрізь: жінка знайшла в лісі 200 кг готової страви

18:49

"Найгірша з можливих втрат": у важких боях під Бахмутом загинув відомий експерт з енергетикиВідео

18:42

Знак мужності: президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет

Реклама
18:27

Ефективність HIMARS різко знизилась: окупанти навчилися боротися з ракетами - CNNВідео

17:50

"У списку на обмін з січня": Росія цинічно не відпускає з полону журналіста УНІАН

17:36

"Оточення Путіна готує його до сакральної жертви": Жданов розповів про наближення хаосу в РФВідео

17:28

Журналіст Дмитро Хилюк - заручник російського терористичного режиму - Ганницький

17:19

Вибухова головоломка по картинці: знайти зайве число за 15 секунд майже неможливо

16:53

Тодоренко показала свій целюліт біля пальми

16:51

Ледве ходить, насилу переодягається: путініст Газманов почав заздрити КіркоровуВідео

16:42

Потужно "насипали" окупантам під Бахмутом: Маляр розповіла про активні штурмові дії ЗСУВідео

16:29

Берлін остерігається прапорів України та Росії: 8 та 9 травня триватиме заборона

16:21

"Алла, як завжди, на висоті": Вайкуле пояснила, навіщо Пугачова терміново повернулася до МосквиВідео

16:10

"Тварюка, мерзота": Соловйов жорстко обізвав Пугачову після її повернення в Москву

16:03

"Це вже було паліативне лікування": чоловік Руслани Писанки розповів про останні дні акторкиВідео

16:00

Росія взяла журналіста Хилюка в заручники і вперто не віддає його з незрозумілих причин - ГанницькийЕксклюзив

15:52

"Може прилетіти": американці дали зрозуміти Путіну, що знають, де знаходяться бункери - ЖдановВідео

15:51

Імунітет клану Путіна руйнується, Росія втрачає контроль над регіонами - ПодолякВідео

15:37

Чим підстригти траву в домашніх умовах: 4 кращих інструменту для дачника

15:34

"Кремль, спиш?" - "Українська команда" передала дрони з посланнями окупантам 204-му батальйону ТрО

15:18

Популярна американська актриса Мег Райан здивувала моторошним виглядомВідео

15:15

"Україна переможе РФ тільки в казці": проросійський прем'єр Угорщини Орбан "відзначився" маячною тезоюВідео

15:12

Картинка-головоломка "підірве" ваш мозок: потрібно за 10 секунд знайти астронома

Реклама
15:03

"Ви що несете, мерзоти?": пропагандисти в істериці собачаться через "бавовну" у РФВідео

15:01

РФ стягує в Бахмут "вагнерівців", щоб захопити місто до 9 травня - МалярВідео

15:00

Гороскоп на завтра 6 травня 2023: Скорпіонам - катастрофа з грошима, Стрільцям - розлука з близькимиВідео

14:39

"Вітаємо з 9 травня, Слава Україні": Жданов зробив прогноз про акцію БПЛА над Красною площеюВідео

14:38

Настя Каменських розплакалася прямо на сцені: як Потап привітав співачкуВідео

14:38

У ЗСУ спростували інформацію щодо знищення ракети Кинджал комплексом Patriot

14:29

Для чого п'ють чай з чебрецем: нові відомості про ароматний напій здивуютьВідео

14:15

Пригожин не може захопити Бахмут до 9 травня: у ГУР та ЗСУ пояснили, чому "вагнерівці" тікатимутьВідео

14:09

Фільм жахів: жінка купила будинок, що кишить отруйними зміями

13:59

Місячне затемнення 5 травня: Влад Росс розповів, для яких знаків воно буде доленоснимВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти