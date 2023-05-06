'Він був шокований': Резніков розповів, як через страх окупантів генерал РФ потрапив у полон

Російські окупанти дуже бояться реакції вищого керівництва на їхні невдачі на фронті. Саме тому після втрати раніше захоплених українських територій загарбники щонайменше два дні не доповідають про це своєму керівництву. У зв'язку з цим під час осіннього контрнаступу Збройних сил України в Харківській області російський генерал потрапив у полон, оскільки думав, що він знаходиться в тилу. Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову розповів міністр оборони Олексій Резніков.
"Росіяни не доповідають своєму начальству, коли в них йде втрата територій. Вони до двох днів тримають доповідь на верх, щоб їм "не прилетіло", - зазначив Резніков.
Як зазначив глава Міноборони, через такий страх окупантів російський генерал потрапив у полон під час контрнаступу українських захисників у Харківській області восени минулого року.
"Російський генерал, який відповідає за логістику, думаючи, що він перебуває в глибокому тилу за 60 км від лінії фронту, їхав з колоною, і тут наші хлопці "добрий вечір, ми з України" зустрічають нашу колону і беруть його в полон. Він був шокований, бо не думав, що українці вже будуть в їх розумінні в глибокому тилу", - розповів Резніков.
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Окупанти масово здаються в полон ЗСУ
Нещодавно у Головному управлінні розвідки розповіли, що російські окупанти стали набагато частіше здаватися в полон через страх перед контрнаступом Збройних сил України. В ГУР підкреслили, що морально-психологічний стан загарбників погіршується з кожним днем.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці. Він пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Україна вірить в успіх свого майбутнього контрнаступу, до якого йде підготовка. Водночас глава держави зауважив, що неправильно говорити про "успіх", втрачаючи людей, адже сьогодні всі втрати для України дуже болючі.
Дивіться відео - журналістам вдалося поспілкуватися з російськими військовополоненими:
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