Омбудсмен показав полонених росіян: що просили і на що скаржилися окупанти

Російських військових запитали, чи знущалися над ними в полоні, чи били.

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Обмін полонених відбувся 5 лютого / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу Лубінця

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Окупанти розповіли про свої побажання

Росіян запитали, чи хочуть вони повернутися назад

Омбудсмен Дмитро Лубінець оприлюднив відеоролик із російськими військовими, яких відвозили на нещодавній обмін. Вони розповіли про умови утримання в Україні. Про це йдеться у відео, опублікованому в суботу, 8 лютого.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Україна неухильно дотримується Женевських конвенцій. Він також зазначив, що окупанти змогли розповісти про свої побажання.

відео дня

Серед побажань росіян, за його словами, - регулярне здійснення передачі листів і посилок, а також регулярні обміни військовополоненими.

"Україна зацікавлена в цих же ініціативах і процедурах. Тому сподіваюся, що ці ж побажання росіяни передадуть компетентним органам на тій стороні, і ігнорування ініціатив, про які просять самі утримувані в Україні військовополонені, припиняться", - зазначив омбудсмен.

Зокрема, на відео російських військових запитали, чи знущалися над ними в полоні, чи били. Ті ствердно відповіли, що такого не було жодного разу. Також окупантів запитали, чи хочуть вони повернутися назад. Солдати армії РФ заявили, що ні.

Представник Лубінця сказав окупантам, що якщо їх знову відправлять на війну проти України, вони мають можливість звернутися до уповноваженого з прав людини в РФ.

Дивіться відеоролик із полоненими окупантами:

Повернення військовополонених - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у середу, 15 січня, в Україну повернулися ще 25 полонених. Про це повідомив Володимир Зеленський. "Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові та цивільні. Серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", - написав президент.

30 грудня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому вдалося повернути 189 українських військовослужбовців.

18 жовтня між Україною і Росією також відбувся обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 95 наших захисників. Обмін полоненими відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

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