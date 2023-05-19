Хотів усиновити дитину, але не встиг: окупанти вбили харківського волонтера

Євген хотів всиновити дитину, яка постраждала від війни та втратила батьків.

https://glavred.net/ukraine/hotel-usynovit-rebenka-no-ne-uspel-okkupanty-ubili-harkovskogo-volontera-10471411.html Посилання скопійоване

Окупанти вбили харківського волонтера Євгена Саніна / Колаж: Головред, фото: скріншот із відео, facebook/Євген Санін

Від рук російських окупантів загинув український волонтер з Харкова. 46-річний Євген Санін допомагав людям та хотів всиновити дитину, однак не судилося. Окупанти вдарили по гуманітарній колоні, у якій і отримав своє смертельне поранення волонтер. Про це повідомляє Obozrevatel.

13 квітня Євген віз гуманітарну допомогу до сіл Дворічанської громади. Дорогою назад він повинен був забрати сім'ю з двома дітьми - 5-ти та 6-ти років. Того дня під ворожий обстріл потрапила вся колона.

"Женя їхав у першій машині, снаряд влучив саме під це авто. Він отримав дуже важке поранення. Завдяки своїм умінням зміг сам собі накласти турнікет та викликати допомогу. Його евакуювали хлопці з поліції Луганської області", – розповідає його друг Євген Коляда.

відео дня

У Євгена був пошкоджений кишківник та стегно, він втратив дуже багато крові. Лікарі робили все, щоб врятувати чоловіка. Він прожив ще місяць, однак згодом його стан раптово погіршився.

"Він мав хороші шанси на одужання, але настав різкий регрес, лікарі вже нічого не могли зробити", – каже Коляда.

Євген хотів всиновити дитину

У Євгена була дружина, з якою він обговорював всиновлення дитини. Він хотів взяти під свою опіку дитину, яка постраждала від війни та втратила своїх рідних батьків.

Друг волонтера згадує про нього як про людину з чесною та чистою душею. Ще до повномасштабного вторгнення Євген мав власний бізнес та займався нерухомістю. Однак після 24 лютого він став волонтером.

"Він ніколи не відмовлявся кудись поїхати, відвезти гуманітарний вантаж, когось урятувати", – каже Коляда.

Він разом з іншими волонтерами врятував 16 тисяч людей з Печенігів на Харківщині - допомагав переходити міст, переносив речі, вивозив маломобільних людей. Він допомагав вивозити людей з Куп'янська, Вовчанська. Возив гуманітарну допомогу у Бахмут, Херсон.

Після поранення мешканці Куп'янська без роздумів пришли здавати кров для Євгена.

Волонтера поховали на харківському цвинтарі, поблизу Алеї Героїв.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій 11 травня 2023 року в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Інші новини: