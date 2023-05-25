За ніч окупанти випустили по Україні 36 дронів-камікадзе: ЗСУ збили всі цілі

У Повітряних силах ЗСУ припустили, що ворог планував атакувати критичну інфраструктуру та військові об'єкти у західних регіонах держави.

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Вночі силами ППО були знищені 36 з 36 "шахедів" / Колаж: Главред, фото: t.me/kpszsu/2503

У ніч на 25 травня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". В цілому, зафіксовані пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного і південного напрямків.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, ймовірно, ворог планував атакувати критичну інфраструктуру та військові об'єкти у західних регіонах держави.

"Спільними зусиллями всі 36 шахедів знищено", - йдеться у повідомленні.

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До відбиття атаки були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи в зонах відповідальності Повітряного командування "Південь", Повітряного командування "Центр", Повітряного командування "Захід" та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України.

Вночі силами ППО було знищено 36 з 36 "шахедів" / Фото: t.me/kpszsu

Повітряні атаки РФ на Україну

У ніч на 25 травня російські окупанти в 12-й раз з початку місяця атакували столицю України з повітря. Вони намагалися вдарити по Києву дронами-каміказде типу Shahed, але сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі. Повітряна тривога тривала понад три години.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, атака була масованою. Всього було кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів.

20 травня в Києві оголошувалася повітряна тривога через атаку російських окупантів іранськими безпілотниками типу Shahed.

У місті пролунала серія гучних вибухів, в результаті падіння уламків БПЛА були руйнування.

Всі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО. При цьому інформації про постраждалих не надходило, розповіли в КГВА.

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