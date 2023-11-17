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ЗСУ деокупували майже 1000 населених пунктів: Верещук розповіла деталі

Юлія Закрепа
17 листопада 2023, 15:17
Людям зі звільнених населених пунктів та евакуйованим планується виплата разової грошової допомоги.
ЗСУ деокупували майже 1000 населених пунктів: Верещук розповіла деталі
ЗСУ деокуповують терииторію України / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що зараз Збройним силам вдалося деокупувати 963 населені пункти України, які раніше були захоплені російськими військами.

"Наразі в Україні деокуповано 963 населені пункти. Норвезька сторона пообіцяла надати туди ремонтні комплекти для відновлення житла, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції, павербанки та комп’ютерну техніку для навчання дітей онлайн. А також облаштувати пункти обігріву й забезпечити ці території терміналами супутникового інтернету Starlink", - заявила Верещук після зустрічі із делегацією Норвезької ради у справах біженців.

Вона також додала, що людям зі звільнених населених пунктів та евакуйованим планується виплата разової грошової допомоги.

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На зустрічі українська та норвезька сторони обговорили гуманітарні виклики, особливо ті, які виникають на деокупованих територіях. Також йшлося також про необхідність створення належних умов у місцях тимчасового проживання ВПО по всій Україні для успішного проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

Для підтримки ВПО у зимовий період планується облаштувати місця тимчасового проживання і провести необхідні ремонтні роботи. Крім того, внутрішні переселенці отримають теплі ковдри, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції тощо.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що армія України просувається вздовж всього узбережжя. Російські окупанти намагаються активізувати важку й потужну артилерію, і навіть РСЗВ, тактичну авіацію, заявила Гуменюк.

ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини. Як повідомляють українські морпіхи, вони зуміли провести серію "успішних дій" на лівому березі Дніпра. Українські захисники захопили вже кілька плацдармів лівобережжя.

РФ зменшила кількість авіаударів по Авдіївці. Протягом доби окупанти завдали 9 авіаударів. На Мар’їнському напрямку окупанти невеликими групами штурмують позиції українських військових.

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