ЗСУ деокупували майже 1000 населених пунктів: Верещук розповіла деталі

Людям зі звільнених населених пунктів та евакуйованим планується виплата разової грошової допомоги.

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ЗСУ деокуповують терииторію України / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що зараз Збройним силам вдалося деокупувати 963 населені пункти України, які раніше були захоплені російськими військами.

"Наразі в Україні деокуповано 963 населені пункти. Норвезька сторона пообіцяла надати туди ремонтні комплекти для відновлення житла, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції, павербанки та комп’ютерну техніку для навчання дітей онлайн. А також облаштувати пункти обігріву й забезпечити ці території терміналами супутникового інтернету Starlink", - заявила Верещук після зустрічі із делегацією Норвезької ради у справах біженців.

Вона також додала, що людям зі звільнених населених пунктів та евакуйованим планується виплата разової грошової допомоги.

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На зустрічі українська та норвезька сторони обговорили гуманітарні виклики, особливо ті, які виникають на деокупованих територіях. Також йшлося також про необхідність створення належних умов у місцях тимчасового проживання ВПО по всій Україні для успішного проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

Для підтримки ВПО у зимовий період планується облаштувати місця тимчасового проживання і провести необхідні ремонтні роботи. Крім того, внутрішні переселенці отримають теплі ковдри, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції тощо.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що армія України просувається вздовж всього узбережжя. Російські окупанти намагаються активізувати важку й потужну артилерію, і навіть РСЗВ, тактичну авіацію, заявила Гуменюк.

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РФ зменшила кількість авіаударів по Авдіївці. Протягом доби окупанти завдали 9 авіаударів. На Мар’їнському напрямку окупанти невеликими групами штурмують позиції українських військових.

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