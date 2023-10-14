Окупанти стягнули резерви та пішли на штурм: названо найбільш 'гарячу точку' фронту

На Лимансько-Куп'янському напрямку російські окупанти почали активний наступ, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання ЗСУ капітан Ілля Євлаш.
Тільки за останню добу росіяни завдали 611 ударів з артилерії і мінометів. Таку інформацію він озвучив в ефірі інформаційного телемарафону.
За словами українського офіцера, окупанти РФ 25 разів спробували йти вперед на цій ділянці фронту, але були зупинені Збройними силами України.
Він уточнив, що в результаті успішних дій підрозділів ЗСУ було ліквідовано 206 загарбників.
Євлаш також сказав, що за добу було знищено 15 зразків озброєння і техніки ворога;
- два танки Т-72,
- п'ять бойових броньованих машин,
- дві гармати Д-20,
- самохідна установка "Нона-С",
- міномет.
"Також постійно завдається ураження складам з боєприпасами і збиваються БПЛА противника", - додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ "покришили" сотні росіян разом з технікою. На Таврійському напрямку втрати в особовому складі ворога збільшуються з кожною добою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни на півдні економлять снаряди, але бої все одно напружені. Російські війська на півдні перейшли в" економрежим " з використання снарядів, проте все одно ситуація напружена, каже офіцер Наталія Гуменюк.
Раніше повідомлялося, що рота ЗСУ за чотири дні спалила танковий батальйон ворога. На Куп'янському і Лиманському напрямках росіяни збільшили чисельність угруповання до 1000 одиниць. Можливо там половина всього потенціалу, який має РФ.
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