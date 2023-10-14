Окупанти стягнули резерви та пішли на штурм: названо найбільш 'гарячу точку' фронту

За останню добу росіяни завдали 611 ударів з артилерії і мінометів, розповів Ілля Євлаш.

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ЗСУ відбивають атаки окупантів РФ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

На Лимансько-Куп'янському напрямку російські окупанти почали активний наступ, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання ЗСУ капітан Ілля Євлаш.

Тільки за останню добу росіяни завдали 611 ударів з артилерії і мінометів. Таку інформацію він озвучив в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами українського офіцера, окупанти РФ 25 разів спробували йти вперед на цій ділянці фронту, але були зупинені Збройними силами України.

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Він уточнив, що в результаті успішних дій підрозділів ЗСУ було ліквідовано 206 загарбників.

Євлаш також сказав, що за добу було знищено 15 зразків озброєння і техніки ворога;

два танки Т-72,

п'ять бойових броньованих машин,

дві гармати Д-20,

самохідна установка "Нона-С",

міномет.

"Також постійно завдається ураження складам з боєприпасами і збиваються БПЛА противника", - додав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ "покришили" сотні росіян разом з технікою. На Таврійському напрямку втрати в особовому складі ворога збільшуються з кожною добою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни на півдні економлять снаряди, але бої все одно напружені. Російські війська на півдні перейшли в" економрежим " з використання снарядів, проте все одно ситуація напружена, каже офіцер Наталія Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що рота ЗСУ за чотири дні спалила танковий батальйон ворога. На Куп'янському і Лиманському напрямках росіяни збільшили чисельність угруповання до 1000 одиниць. Можливо там половина всього потенціалу, який має РФ.

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