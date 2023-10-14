Потужний удар Сил оборони на півдні: ЗСУ "покришили" сотні росіян разом з технікою

На Таврійському напрямку втрати в особовому складі ворога збільшуються з кожною добою.

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ЗСУ відбивають атаки російських окупантів / 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Українська Добровольча армія

На Таврійському напрямку ворог щодоби зазнає величезних втрат, повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"По Авдіївці ворог не залишає спроб прорвати нашу оборону, втім спроби ворога безуспішні. Всього в зоні відповідальності ОСУ "Таврія" за минулу добу ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень і здійснив 901 артобстріл", - підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Український офіцер уточнив, що на Таврійському напрямку втрати в особовому складі ворога збільшуються з кожною добою, а кількість техніки, яку він кидає в атаки, значно зменшується.

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"Якщо ми позавчора знищили 80 одиниць техніки, 2 дні тому - 112, то за вчорашній день 26 одиниць знищено. Втрати ворога в особовому складі продовжують зростати. Минула доба - це майже 800 осіб. Серед знищеної військової техніки - Су-25, збитий на Донеччині, БМПТ "Термінатор" знищена і важка вогнеметна система ворога "Солнцепек", - повідомив Штупун.

ЗСУ відбивають атаки РФ на Таврійському напрямку

За минулу добу, 13 жовтня, українські воїни виконали 1876 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Крім майже 800 росіян, також було знищено 26 одиниць техніки терористів, йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці об'єднаного центру Сил оборони Таврійського напрямку.

На Авдіївському напрямку росіян не залишають спроб прорвати оборону наших воїнів. Захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Північне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ЗСУ відбили близько 15 атак ворога в районах Мар'їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни безуспішно штурмували за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене становище біля Роботиного Запорізької області.

Що відомо про бої на півдні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися вперед на півдні і знищили десятки окупантів разом з технікою. Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ Таврія за добу виконали 795 вогневих завдань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни на півдні економлять снаряди, але бої все одно напружені. Російські війська на півдні перейшли в "економрежим" з використання снарядів, проте все одно ситуація напружена, каже офіцер Наталія Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що рота ЗСУ за чотири дні спалила танковий батальйон ворога. На Куп'янському і Лиманському напрямках росіяни збільшили чисельність угруповання до 1000 одиниць. Можливо там половина всього потенціалу, який має РФ.

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