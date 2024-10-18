Окупанти зібралися на навчання: ЗСУ вдарили з HIMARS по полігону ЗС РФ на Запоріжжі

Подібний інцидент трапляється вже вдруге за тиждень, що свідчить про зростаючі можливості ЗСУ та недбалість російського командування.

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ЗСУ вдарили з HIMARS по окупантах / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російські окупанти знову зібралися на відкритій місцевості для навчань та потрапили під удар української артилерії. Це вже другий випадок за тиждень. Інцидент знову стався ймовірно в окупованій частині Запорізької області.

Як пише Forbes, український безпілотник виявив курсантів і передав координати українській батареї високомобільної артилерійської ракетної системи.

Удар у середу, 16 жовтня, по російських військах у Запоріжжі стався всього за кілька днів після такого самого удару по російських курсантах у тій самій області. Загалом із лютого було здійснено щонайменше сім подібних ударів. Потенційно загинули сотні окупантів.

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Судячи з кадрів, опублікованих у Мережі, російські війська, судячи з усього, зібралися на стрільбищі. За ними спостерігав український безпілотник.

Українська ракета, мабуть, американського виробництва M30/31, начинена 400 бомбами, завдала прямого удару.

"Цей рейд свідчить як про зростаючі можливості України із завдання дальніх ударів, так і про недбалість російського командування, яке намагалося провести навчання в радіусі менше ніж сто кілометрів від цілі ракет М30/31 з GPS-наведенням", - пишуть журналісти.

Повідомляється, що безпілотник, який надав розвіддані, належав групі безпілотників Black Forest, яка експлуатує безпілотні літальні апарати Shark українського виробництва.

Дрон Shark - що про нього відомо Shark - це розвідувальний безпілотний комплекс, створений компанією Ukrspecsystems для спостереження та коригування вогню. Безпілотний літальний апарат обладнаний високонадійним модулем зв'язку, що дає йому змогу заглибитися в тил противника до 80 км. Оптико-електронний комплекс спостереження з роздільною здатністю Full HD, з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим 3х цифровим зумом дає змогу вести спостереження на відстані до 5 км від безпілотника до об'єкта. БпЛА здатні впродовж тривалого часу коригувати великокаліберну артилерію та стійкі до засобів РЕБ. З однієї станції можна керувати одразу кількома БпЛА, які здатні працювати в складних погодних умовах.

"До появи безпілотників артилерію та реактивні системи залпового вогню використовували батареями по шість-дванадцять машин, щоб просто обстрілювати цілі райони. Тепер пускові установки й гармати стріляють по одній, тому що БПЛА дозволяють точно коригувати вогонь", - розповів виданню український військовий.

HIMARS - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, раніше цього тижня журналісти Forbes вже писали про те, що Сили оборони України завдали удару з американських установок HIMARS по російських військах ракетами, начиненими сотнями суббоєприпасів. Атака сталася на відкритому полігоні в окупованій частині Запорізької області.

Удари по Росії - останні новини

В України є власні далекобійні засоби для ударів углиб Росії. Як заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж, у ЗСУ вже є, приміром, дрони радіусу до 2 тисяч кілометрів. Крім того, ЗСУ можуть застосовувати і старі радянські системи, а також сучасну вітчизняну зброю.

Як повідомляв Глпвред, 18 вересня, БПЛА вдарили по військовій базі в Торопці Тверської області на території Росії. Аналітики назвали удар "історичним" і припустили, що там зберігалися різні ракети, які в підсумку вибухнули.

21 вересня було атаковано два військові арсенали в РФ - у Краснодарському краї та Тверській області. Там прогриміли потужні вибухи. Імовірно, на складах у Тверській області зберігалися північнокорейські ракети KN23 і боєприпаси до РСЗВ "Смерч".

Під час масованого удару дронів у ніч на 29 вересня міг бути атакований військовий аеродром РФ "Міллерово" в Ростовській області. Супутники фіксували пожежу в районі аеродрому.

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