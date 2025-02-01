Окупанти потрапили у вогневий мішок: армія РФ опинилася в пастці - Братчук

Попри складну ситуацію українські військові максимально знищують живу силу противника.

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Ворог намагається повністю знищити захисні позиції ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скрін з DeepState

Що сказав Братчук:

На Курахівському напрямку РФ залучила найбільш боєздатні війська

На Покровському напрямку ворог активно застосовує ДРГ

У Великій Новосілці окупанти зазнають великих втрат

Запеклі бої тривають одразу на декількох напрямках фронту, серед яких найбільша загроза відчувається на Курахівському. В інтерв'ю Главреду речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, що там зараз діють найбільш боєздатні частини військ країни-агресорки Росії.

Він наголосив, що недооцінювати ворожі сили не варто, адже у боях проти ЗСУ РФ залучила свою 90-ту танкову дивізію, яка є справді однією з найкращих. Попри це, на Курахівському напрямку Україна задіює морську піхоту, що активно б'є по підрозділах противника, які там атакують.

Курахове / Інфографіка: Главред

"Там (на Курахівському виступі - Главред) наші бійці дають ворогові дуже гарячий бій і завдають йому величезних втрат. Подекуди ворог щодня втрачає біля роти. Це найвищий показник бойової роботи наших військових. Курахівський виступ збиває темпи наступальних дій ворога та заважає йому інтенсивно просуватися. Можна з величезною обережністю сказати, що наступ ворога зменшився", - зазначив Братчук.

При цьому речник УДА Півдня вважає, що це тимчасове явище, адже противник проводить перегруповування, ротацій і підтягує більше особового складу з тих резервів, що це задіяні і які ворог, найімовірніше, планував застосовувати пізніше.

Дивіться відео про перспективи розвитку подій на фронті:

"Покровський напрямок не менш активний, але там ворог насамперед намагається діяти силами диверсійно-розвідувальних груп. Ці ДРГ прагнуть потрапити до міста та на наші позиції, щоб створити умови для просування своїх військ. Ворожі сили намагаються обійти Покровськ, бо чудово розуміють, що інакше можуть ув'язнути у міських боях, як це сталося у Часовому Яру", - додав він.

На шляху до Покровська у ворога є абсолютна перевага у піхоті, командування РФ максимально жене на забій своїх солдатів. Водночас використовується авіація. Таким чином противник намагається повністю знищити наші захисні позиції, користуючись тактикою, яка вже дозволяла йому просуватися на Донеччині та інших локаціях.

Братчук також прокоментував ситуацію у Великій Новосілці. За його словами, наші підрозділи були виведені з локацій, де їм загрожувало оперативне оточення, та відведені на позиції, за допомогою яких зараз і продовжуються оборонні дії.

"Ландшафт дуже знайомої мені місцевості у Великій Новосілці зіграв із росіянами злий жарт. Річки, які там є, утворили для ворога вогневий мішок. Все, що там рухається, знищується нашою артилерією і залежно від погоди дронами. І сьогодні у Великій Новосілці знищується ресурс ворога, що є одним із завдань стратегічної операції України у відповідь на великий російський наступ, який розпочався у 2023 році. У цілому нині активність ворога різної інтенсивності фіксується по всій лінії фронту. Але саме Донецька область сьогодні є регіоном, де точаться важкі бої", - підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, в ЗСУ повідомляли, що наразі на півдні Донецької області армія країни-агресора Росії зосередила свої сили для захоплення Костянтинополя та просування вздовж траси на Запоріжжя.

Раніше стало відомо, що окупаційна армія РФ на Куп'янському напрямку продовжує спроби наступу задля захоплення нових територій. Ворог хоче максимально просунутися на Харківщині, як і на Донеччині. Крім цього Куп'янськ-Вузловий є важливим населеним пунктом для окупантів через залізницю та логістику.

Напередодні, як писав Главред, повідомлялося, що російські війська на Куп’янському напрямку застосовують ту саму тактику, що й на Донеччині – намагаються оточити місто, уникаючи прямого штурму. Такий підхід використовується на різних ділянках фронту, де це можливо.

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Хто такий Сергій Братчук? Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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